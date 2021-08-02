В Свердловской области два стропальщика похитили и убили мужчину

Предполагаемые преступники работают на одном предприятии, оба судимы за разбои и кражи. Фото: страницы подозреваемых во «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском жестоко убили 32-летнего мужчину, его тело нашли в лесополосе неподалеку от села Покровское. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в силовых кругах. Личности подозреваемых установлены, речь идет о ранее судимых стропальщиках. Предполагаемым душегубам по 27 и 28 лет, у старшего есть жена и ребенок.

- 29 июля сообщники посадили жертву в «четырнадцатую» и вывезли в лес. Там мужчину избили до смерти, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос о возбуждении дела по статье «Похищение человека». В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся позже.

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