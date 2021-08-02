У Павла остался несовершеннолетний сын. Фото: предоставлено бывшей женой убитого

«Комсомолка» узнала личность убитого в Каменске-Уральском мужчины. Им оказался 32-летний Павел Пойменов, информацию о его смерти подтвердила бывшая жена.

По предварительной информации, свердловчанина вывезли в лес и забили до смерти.

- Мы развелись больше 10 лет назад, есть общий сын. Раньше он работал осмотрщиком вагонов на железной дороге. Как потом сложилась его жизнь, я не знаю. Ежемесячно он платил алименты в размере восьми тысяч рублей, но с сыном не виделся. О смерти мне сообщила его мама. Мотив убийства нам неизвестен, - пояснила «КП» экс-супруга Павла.

Обвинение в убийстве по предварительному сговору предъявлено двум ранее судимым стропальщикам. Андрею Иванникову и Алексею Малыгину грозит пожизненный срок, суд арестовал обоих на два месяца.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.