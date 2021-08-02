Суд арестовал стропальщиков, которых обвиняют в убийстве

Им грозит пожизненный срок. Фото: страницы обвиняемых во «ВКонтакте»

Суд Каменска-Уральского арестовал на два месяца Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, которых обвиняют в убийстве 32-летнего мужчины. Им грозит пожизненный срок, в отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- В отношении Малыгина и Иванникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - рассказали «КП» в пресс-службе суда.

Напомним, что по версии следствия Малыгин и Иванников вывезли жертву в лес и забили до смерти.