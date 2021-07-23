Денис Швалев пошел на обгон и протаранил Toyota Надежды Власовой. Фото: личные страницы участников аварии во «ВКонтакте»

В больнице Красноуфимска умер 72-летний Исмагиль Тимершин, который был госпитализирован после жуткой аварии на трассе Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщили родные мужчины, информацию подтвердили в свердловском управлении ГИБДД.

- Отец Исмагиль за жизнь, которого боролись врачи, скончался. Дату и время похорон сообщим позднее, - сообщили в социальных сетях родные погибшего.

19 июля Испагиль Тимершин вместе с женой Надеждой Власовой выехал из Екатеринбурга в Башкирию. Под Красноуфимском их Toyota столкнулась с выехавшей на встречную полосу «четырнадцатой» под управлением 22-летнего Дениса Швалева. Парень возвращался домой из Перми, его пассажиркой была 17-летняя школьница. В результате удара Денис и Алиса (имя девушки изменено - прим.ред.) скончались на месте, Надежда Власова также умерла мгновенно.

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Парень получил водительские права в феврале, но уже «отметился» девятью штрафами. Из них пять – за езду без ремня безопасности. Вот и в роковой день он и его спутница были непристегнуты. Девушка вылетела через лобовое стекло.

- Водитель ВАЗ-2114 при выполнении обгона не справился с управлением, обогнав один автомобиль, он судя по всему растерялся, увидев встречный автомобиль, и не смог принять должных мер для недопущения ДТП, - цитируют слова очевидца в Госавтоинспекции.

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