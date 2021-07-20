Ехала в Башкирию с мужем: что известно о женщине, погибшей в страшной аварии на Урале

Надежда Власова получила водительские права восемь лет назад Фото: соцсети

В понедельник, 19 июля на 178-м километре трассы Пермь-Екатеринбург произошла чудовищная авария с участием «четырнадцатой» и Toyota. За рулем отечественной легковушки был 22-летний Денис Швалев, он погиб вместе с несовершеннолетней девушкой.

Третьей жертвой стала 65-летняя Надежда Власова, которая вместе с мужем ехала из Екатеринбурга.

- Они ехали в Башкирию, Надежда Михайловна умерла мгновенно, - пояснили «КП» родственники женщины.

Супруг Надежды выжил. Сейчас за его жизнь борются врачи. По данным ГИБДД, Надежда Власова получила водительские права восемь лет назад. На данный момент основной версией ДТП является тот факт, что Швелев выехал на встречную полосу во время обгона.

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