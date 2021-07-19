За жизнь мужчины 72-летнего мужчины борются врачи. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в результате аварии погибли три человека. На 178 километре трассы Екатеринбург – Пермь «четырнадцатая» врезалась с Toyota на полосе встречного движения. От удара погиб 22-летний водитель ВАЗа, его 17-летняя пассажирка. Также скончалась 65-летняя женщина, которая была за рулем иномарки, за жизнь ее мужа борются врачи.

Известно, что молодая пара ехала из Перми в родной Красноуфимск. А встречный автомобиль следовал из Екатеринбурга. В ГИБДД отметили, что от удара девушка вылетела из салона.

Полиции предстоит выяснить, был ли водитель ВАЗа пьян. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- За свой небольшой водительский стаж - с февраля 2021 года, водитель уже 9 раз привлекался к административной ответственности, при этом пять раз за неиспользование ремня безопасности. В момент ДТП ни водитель, ни пассажир - молодая девушка не были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказывают о водителе «четырнадцатой» и его пассажирке в Госавтоинспекции.

Водитель проезжающей мимо Mazda рассказал, что водитель ВАЗа при выполнении обгона не справился с управлением, обогнав один автомобиль. Он, судя по всему, растерялся, увидев встречный автомобиль, и не смог принять должных мер для недопущения аварии.

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить водителя, который угробил в аварии всю свою семью.