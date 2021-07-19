Авария произошла на 61 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водителя будут судить за ДТП, в котором погибла его семья. 34-летнего мужчину обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В день смертельной аварии, 10 мая 2021 года, ближе к вечеру семья собралась поехать с дачи в Невьянске домой в Екатеринбург. Мужчина завел свою «Ладу», посадил на переднее пассажирское сидение в кресло семилетнюю дочку, на задние - супругу и ее родителей, и поехал. При этом водительских прав у мужчины не было - он их лишился, когда был пойман пьяным за рулем. В Екатеринбург родственники так и не доехали - на 61 километре ЕКАД они попали в ДТП.

- Обвиняемый, проявив преступную небрежность, был невнимателен к дорожной обстановке, выехал на проезжую часть ЕКАД, не убедившись в отсутствии транспортных средств на полосе движения, и не уступил дорогу автомобилю «FSTOA5». Своим действиями обвиняемый создал помеху, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «FSTOA5», - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

От травм в машине скончались четыре пассажира автомобиля: семилетняя дочка обвиняемого, его 33-летняя жена,60-летний тесть и 68-летняя теща.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.