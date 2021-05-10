Возвращались с дачи: на ЕКАД в столкновении двух машин погибли 7-летняя девочка, ее мама, бабушка и дедушка

Авария произошла на 61-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В седьмом часу вечера на 61 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла авария. «Фиат Дукато», двигавшийся в сторону Чусовского тракта врезался в «ВАЗ-2113», который ехал в попутном направлении.

- В автомашине «ВАЗ- 2113» находилась семья из пяти человек: бабушка, дедушка, мама, отец и их 7- летняя дочь. Они возвращалась с дачи домой, в Екатеринбург, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В машине от травм скончались 60-летний дедушка, 68-летняя бабушка и 33-летняя мать девочки. Сама девочка к моменту прибытия медиков еще была жива. Но врачам не удалось спасти ее.

- Сотрудники МЧС при помощи специального оборудования извлекали из автомашины погибших и пострадавшего участников дорожного движения, - добавляют в ведомстве. - Установлено, что за рулем автомашины «Фиат Дукато» сидел 39-летний мужчина. В автомашине также находился 37-летний мужчина-пассажир. Они не пострадали.

Причины аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.