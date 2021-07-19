От удара девушка вылетела из салона. Фото: личные страницы погибших во «ВКонтакте» / УГИБДД по Свердловской области

Свердловская Госавтоинспекция начала проверку после смертельной аварии под Красноуфимском. Днем 19 июля на 178-м километре трассы Пермь-Екатеринбург погибли три человека. По предварительной версии, водитель «четырнадцатой» пошел на обгон и в лобовую столкнулся в Toyota.

За рулем отечественной легковушки был 22-летний Денис Швалев, его пассажиром была 17-летняя школьница Алина (имя несовершеннолетней изменено – прим.ред.).

Третьей жертвой ДТП стала 65-летняя женщина, которая управляла иномаркой. Она получила права 8 лет назад. Ее 73-летний пассажир в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.

БЫЛ ПЬЯН?

Денис и Алина ехали из Перми домой в Красноуфимск. В столицу соседнего региона пара отправилась, чтобы забрать машину парня из ремонта. По словам друзей погибшего, «четырнадцатая» нуждалась в покраске.

Швалев получил права лишь в феврале этого года, но уже успел нахватать штрафов. За пять месяцев его девять раз штрафовали, из них пять раз - за езду без ремня безопасности.

Вот и сегодня неопытный водитель был не пристегнут. К сожалению, этому примеру последовала и его юная спутница. От удара девушка вылетела из салона.

Жители Красноуфимска выражают соболезнования семье погибшей школьницы. Фото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»

Теперь полиция будет проверять, был ли пьян Денис в момент столкновения.

- По результатам экспертизы будет установлено, в каком состоянии 22-летний водитель управлял транспортным средством, употреблял ли он алкоголь перед тем как сесть за руль, - пояснили в Госавтоинспекции.

Очевидец аварии утверждает, что Денис мог избежать столкновения. Но словно растерялся и не предпринял попытку уйти от удара.

СВЯЗАЛАСЬ С ПАРНЕМ ПОСТАРШЕ

Родственники Дениса подтвердили факт трагедии, но заявили, что практически незнакомы с его спутницей. В свою очередь близкие семьи Алины выражают соболезнования родителям девушки в социальных сетях.

- Она в этом году окончила 10 класс, - рассказывает «КП» знакомая погибшей. – Умная, красивая, талантливая девочка! Про этого парня толком ничего не знаем. Ужасная трагедия для семьи.

Для извлечения пострадавших из Toyota спасатели использовали специальное оборудование. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что Денис был поклонником отечественного автопрома. К слову, один из его родственников участвует в автогонках.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb