Пара познакомилась два года назад. Фото: УГИБДД по Свердловской области / скриншот

В Красноуфимске простились с 17-летней Алиной Ситниковой (имя изменено – прим.ред.), погибшей в страшной аварии на трассе Пермь – Екатеринбург. Девушка возвращалась домой к семье вместе с 22-летним Денисом Швалевым на «четырнадцатой».

По версии ГИБДД, парень пошел на обгон и в лобовую протаранил Toyota 65-летней Надежды Власовой. Последняя ехала из столицы Урала в Башкирию вместе с мужем.

От удара Ситникова, Швалев и Власова скончались на месте. По словам подруг Алины, девушка вылетела через лобовое стекло. В Госавтоинспекции отметили, что в момент аварии пара была не пристегнута. Примечательно, что Денис получил права всего лишь в феврале, но уже словил девять штрафов. Из них – пять за езду без ремня безопасности. Следователям ГСУ МВД предстоит выяснить, был ли водитель трезв.

Денис и Алина возвращались из Перми. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель ВАЗа при выполнении обгона не справился с управлением, обогнав один автомобиль, он судя по всему растерялся, увидев встречный автомобиль, и не смог принять должных мер для недопущения ДТП, - цитируют слова очевидца в ГИБДД.

Близкая подруга Алины опубликовала видео, которое получила от Ситниковой 22 июня. На кадрах видно, как влюбленная пара передвигается на автомобиле и держится за руки. При этом оба не пристегнуты.

- Она прислала мне это 22 июня. Но здесь они на другой машине – Chevrolet Lacetti. Именно она была основным автомобилем Дениса, а «четырнадцатая» что-то вроде запасной. Они были знакомы два года, но как давно стали встречаться не знаю. Слышала, что кто-то предполагает, что за рулем была Алина. Но это полная чушь, она даже водить не умела, - объяснила «Комсомолке» подруга погибшей.

Надежда Власова получила права 8 лет назад. Фото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»

В отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД заявили, что результаты экспертизы еще не готовы. 72-летний муж погибшей Надежды Власовой находится в больнице Красноуфимска, его жизни ничего не угрожает.