Что стало с милиционером, который построил средневековый замок в лесу под Екатеринбургом

Средневековые замки его увлекали с трех лет. Фото: Александр Немов

12 лет назад в лесу между Екатеринбургом и Верхней Пышмой можно было наткнуться на настоящую средневековую крепость, какие обычно в X веке возводили. Она была построена из камней, дерева и глины, и насчитывала десятки комнат и террас. В ней было и спальное помещение, и баня, и библиотека, и даже «трактир для путников». И сделал все это своими руками лишь один человек – екатеринбуржец Александр Немов, работавший когда-то в милиции экспертом-криминалистом.

О необычном хобби Александра в 2009 году любили рассказывать в газетах и по телевизору. Дескать, выйдя на пенсию, милиционер решил променять благоустроенную квартиру на средневековый замок в лесу. Но сейчас той крепости уже нет. Да и самого Александра Немова в Свердловской области уже несколько лет не видели. «Комсомолка» решила выяснить, куда он пропал. Оказалось, что теперь он строит замок в другом регионе.

Замок, который стоял в лесу между Екатеринбургом и Верхней Пышмой в 2009-м. Фото: кадр из сюжета ОТВ

ПЕРВУЮ КРЕПОСТЬ УВИДЕЛ В ТРИ ГОДА

- Я больше 11 лет на Урале не был, - рассказывает Александр. - Тогда я сам о своем замке рассказал журналистам. Захотелось в свое время попробовать, как себя чувствует Пугачева, когда узнает о себе из газет. Вот и попробовал. И мне после этого предложили переехать в Омскую область на базу отдыха и построить здесь другой замок.

И вот уже несколько лет Александр возводит там настоящую крепость, которая давно стала местной достопримечательностью для туристов. В ход, как и раньше, идут природные материалы. Александр сам копает ров, складывает башни из камней и глины. Землю использует для облицовки. И не тратит на возведение крепости ни копейки.

- Что под рукой валяется из того и делаю, как и делали раньше старинные замки, - объясняет Александр. – К осени, думаю, закончу уже его. Две башни-харчевни осталось сделать. А всего их в замке будет пять.

Новый замок в Омской области теперь излюбленное место туристов. Фото: Александр Немов

Любовь к средневековым замкам, признается Александр, у него появилась еще в раннем детстве, когда в три года родители повезли его к родственникам в Молдавию отдыхать. Бендерская крепость XVI века произвела на него сильное впечатление.

- А потом я поступил в военное училище в Риге. У нас два учебных корпуса были в башнях старой крепости. Поэтому я это все в натуре видел, - говорит Александр. – В них было холодно, противно воняло. Условия, как в погребе. Жить невозможно.

ЗАМОК ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ СОЖГЛИ

После военного училища Александр стал служить в ракетных войсках. Побывал за годы службы и в Прибалтике, и в Белоруссии, и в Литве, и в Молдавии, и на Украине… После того, как СССР распался, он устроился в милицию, чтобы доработать до пенсии несколько лет.

- И везде, где я жил, я строил замок, - объясняет Александр. – Всего их за жизнь построил 21. Правда, что с ними теперь, я не знаю. Не слежу. Когда вернулся в родной Екатеринбург, сначала на своем участке на Уралмаше построил еще один замок. Но потом я продал участок, и замок тот снесли. Тогда я подумал, почему обязательно надо строить замок на своей земле, когда его можно возвести где угодно – выбрать участок и построить.

В замке в Омской области не только стены, как в средневековье, но и реквизит. Посетители, например, могут надеть доспехи. Фото: Александр Немов

Так и появилось к 2009 году в лесу между Екатеринбургом и Верхней Пышмой то знаменитое средневековое строение. Никаких разрешений на строительство Александр тогда ни у кого не получал. Но после внимания прессы к нему в крепость стало захаживать много людей. Однажды это закончилось плохо.

- Я вступил в конфликт с местными. 18-летние ребята вышли из колонии для несовершеннолетних, решили помародерствовать у меня. Я им сказал, что даю полчаса, чтобы они ушли. Они меня проигнорировали. Тогда я их прогнал, - говорит Александр. - Ну а когда уже уехал в Омскую область от друзей узнал, что эти парни мне в отместку замок сожгли.

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