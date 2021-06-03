«Надеюсь успею закончить»: уральский 85-летний пенсионер строит на крыше девятиэтажки общественный солярий

Общественный солярий пенсионер назвал рекриарием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту крышу жители Екатеринбурга знают, как место, где когда-то располагался единственный в городе сад. Да-да. На крыше. Сад. Десятки деревьев, декоративные кусты, цветы и своя теплица с зеленью. Все это создал 85-летний пенсионер Николай Моргунов, который живет в этом доме на Сурикова, 31. Но два года назад из-за войны с управляющей компанией всю красоту снесли, оставив только разруху. Только вот садовод решил не сдаваться и вновь обустроить крышу высотки, но уже без пышной растительности, а сделать здесь общественный солярий.

ЗА 18 ЛЕТ ВЫРАСТИЛ НА КРЫШЕ САД ЗА 1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Николай Иванович встречает нас в рабочей одежде с небольшой болгаркой в руках. Сам пенсионер живет на 9-ом этаже. Поднимаемся на чердак по лестнице, вход пенсионер оборудовал сам, даже люстру повесил. И вот мы на крыше. От когда-то цветущего сада, сквозь которого можно было увидеть панораму города, не осталось ни следа.

Кстати, на этот раз уже управляющая компания не помешает Моргунову. Год назад их дом отказался от услуг УК и создали свое собственное ТСЖ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Превращать крышу обычной многоэтажки в цветущий сад Николай Моргунов начал еще в 2000-ом году. Это была его давняя мечта.

- Сама идея о том, что пропадает целый этаж с прекрасным воздухом, прекрасной панорамой, с тишиной и никак не используется, не давала мне покоя. Прошло много лет и посмотрите, что твориться в зарубежной архитектуре: в Сингапуре, Вене. Там сады на крыше становятся составляющей комфортных зданий. Сейчас это худо бедно приходит и к нам. Но первыми, кто это сделал в России, были мы, - рассказывает пенсионер.

Восемнадцать лет Николай Иванович трудился над своим садом. Все своими силами и за счет личных средств. Первым деревом была ива, потом березы, черемуха, яблони и еще десятки редких сортов. На рубероид, материал, которым застелена крыша высотки, насыпал землю, а затем высаживал саженцы. Пенсионер говорит, что корни деревьев не портили крышу, а как бы растекались по ней.

- Кровля нашего дома протекала в 40 местах. Управляющая компания заплатками ремонтировала ее, не могла сделать это все по-человечески. Ну я и возглавил бригаду кровельщиков, взяв инициативу в свои руки. Вместе с ними мы привели крышу в порядок, починили ее. Так тут еще и провода были раскиданы повсюду. Не пойми, кому принадлежат. И вот однажды я увидел, что на крыше растет маленькая ива. Я решил сохранить ее, посадил в горшке в углу, - вспоминает, как все начиналось наш собеседник.

Этот сад Моргунов создавал 18 лет. Фото: предоставлено Николаем Моргуновым

Одним садом благоустройство не ограничилось. Мужчина обустроил тут зону для отдыха: была беседка, лавочки и столы, теплица с зеленью. Место стало популярным не только у жильцов дома, но и у других горожан. Здесь устраивали бардовские фестивали, проводили лекции, а молодожены или парочки устраивали романтические свидания и фотосессии, в День города и День Победы смотрели салют.

СРУБИЛИ ДЕРЕВЬЯ, КАК ВАРВАРЫ

Для управляющей компании Николай Моргунов был словно кость в горле. Представители ее долгое время воевали с пенсионером, требовали убрать сад, аргументировали тем, что корни деревьев портят покрытие. Да и соседи стали жаловаться на то, что из-за сада у них якобы протекает крыша. Но садовод утверждает, что сад находится ровно под его квартирой и все протечки были в других частях кровли.

Николай Иванович планирует закончить свой новый проект на крыше через три года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но тем не менее УК подали на Моргунова в суд. В 2016 году он вынес решение, что постройки необходимо убрать. 24 апреля 2019 года представители УК «Стандарт» разрушили часть сада и потребовали очистить крышу от остальных конструкций.

- Срубили деревья, как варвары, - до сих пор вспоминает Николай Иванович с дрожью в голосе.

Рабочие с пилами пришли на крышу в среду утром под предлогом, что им надо убрать мусор с кровли. Как оказалось, под мусором они подразумевали сад. Что любопытно, на следующий день обломки так и остались лежать кучами на крыше. Их никто не вывез. Деревья просто переломали и оставили лежать.

После рабочих осталось одна разруха. По словам Николая Ивановича, чтобы восстановить его с нуля потребовалось бы 1,5 миллиона рублей.

Когда-то тут был пышный сад, но от него остались лишь пару березок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕКРИАРИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЛЯРИЙ

Возрождать новый сад на крыше пенсионер не стал. Дорого. Зато о нем узнали в городе да и в других городах. Застройщики приглашали Моргунова построить такую же зеленую зону на крыше новых высоток в Екатеринбурге. Но тот отказался. Говорит, что на зданиях выше 10 этажей уже никакие деревья и кусты не вынесут удары розы ветров.

Два года садовод вынашивал план сделать из крыши своего дома что-то интересное и полезное. А идею подсказали девчонки, которые летом приходили сюда и загорали.

- Соседские девочки ходили, растелали лежанки и загорали. Я подумал, почему бы не поставить шезлонги, сделать все цивилизовано, - ухмыляется он. – А здесь на крыше тишина, ты изолирован от большого скопления людей. Пусть это будет зона отдыха, где можно посидеть с друзьями за столиком, позагорать, полюбоваться городом. Я ее назвал ее рекриарий. Я заразил этой идеей наш Архитектурный университет, где я преподавал больше 20 лет.

Сейчас работа здесь кипит. Постепенно появились горшки с цветами. Есть даже парочку небольших берез. Есть и аквариум, правда пока без рыбок. Но вскоре они там появятся. Моргунов провел воду сюда из своей ванны. Будут лежаки, беседка с навесом, проведут свет. Но самое главное – это забор вдоль крыши.

Николай Иванович говорит, что закончить работы он сумеет через два или даже три года. Все потому что пенсионер работает здесь один и покупает все необходимое за свой счет. Новая идея обойдется ему примерно в 300 тысяч рублей.

- Мне ведь уже 85 лет. Надеюсь успею завершить дело, - говорит наш герой.

Кстати, на этот раз уже управляющая компания не помешает Моргунову. Год назад их дом отказался от услуг УК и создали свое собственное ТСЖ.

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