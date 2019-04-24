«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше

ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ САД, ПОНАДОБИЛОСЬ 18 ЛЕТ

По крыше дома на Сурикова, 31 Николай Моргунов идет, как по полю проигранного сражения. Там, где когда-то цвел сад с десятками деревьев редких сортов, теперь завалы из распиленных ив, яблонь, черемухи и сирени. Склонившись, Николай Иванович, поднимает с рубероида белый березовый ствол, закрученный спиралью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/705338" frameborder="0"></iframe> Коммунальщики разломали сад на крыше жилого дома.Алексей БУЛАТОВ

– Тут на крыше бывает сильный ветер, и береза, чтобы не сломаться, когда росла, сама вот таким хитрым образом изогнулась, – вздыхает Николай Моргунов. – Ко всему смогла приспособиться, еще десятки лет бы росла, не вмешайся наша управляющая компания.

Сейчас крыша напоминает мусорную свалку. От былого зеленого великолепия почти ничего не осталось.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николаю Моргунову 82 года, хотя выглядит он лет на 60. С оранжевым беретом на голове, с фотоаппаратом на груди, он с молодецким задором рассказывает о том, какой сад ему удалось создать на крыше многоэтажного дома посреди промышленного города, а затем опускает глаза на переломанные коммунальщиками стволы и скучнеет.

Лишь эту ель в углу миновали пилы коммунальщиков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Все началось 18 лет назад, – вспоминает Моргунов. – Кровля протекала в 40 местах. Управляющая компания заплатками ремонтировала ее, а нужно было сделать нормально. Тогда я просто взял на себя инициативу и возглавил бригаду кровельщиков. Вместе с ними мы починили крышу, а провода, раскиданные, как попало, собрали в пучки и прикрепили к мачтам. И вот однажды я замечаю, что на крыше растет маленькая ива. Я решил сохранить ее и посадил в горшке в углу.

Ива стала первым деревом будущего сада. Пенсионер признается, что позаимствовал идею у жителей Канады.

Когда-то эта крыша была одной из точек культурной жизни города. Здесь читали лекции студентам, проводились выставки. Теперь это просто свалка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Я много лет преподавал в Архитектурной академии и успел поездить по свету. Я видел как в Вене, Германии и Канаде на крышах старых и новых домов разбивают сады, – говорит Николай Моргунов. – У Канады так вообще климатический пояс такой же, как у нас. Если они могут вырастить сад на крыше, то почему мы не можем? Я стал экспериментировать, сажать разные сорта деревьев, просто насыпал землю на крыше и сажал деревца. Иногда птицы сами семена приносили. Оказалось, что ели приживаются хуже всего. А лучше всего ивы и березы. И своими корнями они рубероид на крыше не рвут, а расползаются по нему.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЧЕРЕЗ СУД ТРЕБОВАЛА УБРАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Также на крыше пенсионер построил небольшую теплицу, в которой он вместе с соседями выращивает зелень. Сад стал местом культурной жизни всего дома. Кроме того здесь проводились вечера бардовской песни и выставки. А профессора в этом саду читали лекции студентам Архитектурной академии. Но несколько лет назад соседи стали жаловаться на то, что из-за сада у них якобы протекает крыша.

На крыше также построена маленькая теплица, в которой жильцы дома выращивают зелень. Пенсионер опасается, что ее тоже скоро снесут.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Сад находится ровно над моей квартирой, – объясняет Николай Моргунов. – И ничего у меня не подтекает. А место, где подтекает, находится на крыше в десятке метров от сада – там по сей день управляющая компания не может отремонтировать горловину, а виноват почему то сад, который и рядом не стоит.

Несколько лет назад управляющая компания через суд потребовала убрать деревья с крыши, объясняет садовод. И служители Фемиды тогда встали на их сторону. Однако исполнять решение никто не торопился до сего дня.

Вот так сад выглядел летом, до того, как его разрушили. Фото: Николай Моргунов

– Я тогда объяснил генеральному директору управляющей компании, что сад к протечке крыши не имеет никакого отношения, он согласился со мной и сад остался, – говорит пенсионер. – Потом директорадва раза сменялся и оба раза никто против сада ничего не имел. А теперь вот новый директор увидел старое решение суда и решил, что деревья надо снести. Мне кажется, что это на самом деле произошло из-за того, что я хочу создать ТСЖ в доме. Я для них неудобный жилец.

«ЭТО ПРОСТО КАКОЕ-ТО НАШЕСТВИЕ ГУННОВ НА РИМ БЫЛО»

Рабочие с пилами пришли на крышу в среду утром под предлогом, что им надо убрать мусор с кровли. Как оказалось, под мусором они подразумевали сад. Что любопытно, на следующий день обломки так и остались лежать кучами на крыше. Их никто не вывез. Деревья просто переломали и оставили лежать.

Коммунальщики не только спилили деревья, но и разрушили все элементы благоустройства. Фото: Николай Моргунов

– Это просто какое-то нашествие гуннов на Рим было – с таким остервенением они деревья спиливали, – сокрушается пенсионер. – Мы хотели получить грант от правительства области, чтобы к 300-летию Екатеринбурга по подобию этого сада разбить такие же и на других крышах города. Но теперь этого сада больше нет. И не уверен, что мы теперь сможем получить грант. Показать ведь нечего. А сам я уже восстановить его не смогу. Годы не те. Да и чтобы сделать его таким, каким он был понадобится около 1,5 миллиона рублей.

– А судиться вы собираетесь с управляющей компанией? – интересуемся мы.

– Если юристы сочтут нужным. Мы этот вопрос решаем. Ведь даже если решение суда было о том, что сад нужно убрать, то исполнить это решение должны были судебные приставы, а не сотрудники управляющей компании.

Николай Моргунов хотел, чтобы в Екатеринбурге по примеру его сада на крыше создавались и другие аналогичные. Фото: Николай Моргунов

Получить комментарий управляющей компании о том, зачем нужно было уничтожать сад на крыше дома, пока не удалось.