На Урале продают подземелье знаменитого «человека-крота»

ВЫРЫЛ КВАРТИРУ ПОД СГОРЕВШИМ ДОМОМ

Некоторым людям в России ипотека не страшна. К таким относился легендарный уральский «человек-крот» Владимир Решин. Вопреки невзгодам и проблемам со здоровьем он сумел обеспечить себя просторной квартирой… правда, под землей.

– Он жил в поселке Верхнее Никитино, это под Красноуфимском, – вспоминает Владимир Кулижский, бывший начальник Приданниковского территориального отдела Красноуфимской администрации. – Но в 2005 году случился пожар и тогда Решин начал выкапывать под участком жилье. Решин очень обижался, когда кто-то предлагал ему помощь. Мы ему квартиру хотели выделить, он отказывался. Предлагали бесплатно дров привезти. Он: «Не надо мне никаких дров!». Мы предлагали пенсию сделать повышенную, как инвалиду. Он: «Простой хватает. И так не знаю, куда ее деть».

Еще в 2012 году, когда в подземелье спускалась группа спелеологов, там уже было опасно находиться. А сейчас оно и вовсе осыпалось. Фото: Михаил Мишайник, Рудники Урала, uralmines.ru

Работая лишь левой рукой, в которой он держал то лопату, то ведро, метр за метром Решин за семь лет соорудил себе подземный дворец. Одной рукой он трудился потому, что вторая у него почти не двигалась – последствия клещевого энцефалита, перенесенного в юности. Примерно десять лет назад о его подземелье узнали журналисты, и тогда к нему зачастили съемочные бригады, которые и прозвали его «человеком-кротом». Решину такое внимание не очень нравилось, уверяют знакомые, поэтому скоро он перестал приглашать к себе людей, а потом и вовсе уехал из поселка. Так подземная квартира стала приходить в негодность.

Ходы и комнаты были прорыты Решиным в плотном слою глины. Фото: Михаил Мишайник, Рудники Урала, uralmines.ru

ДУШ И КРОВАТЬ НА ГЛУБИНЕ В ДЕСЯТЬ МЕТРОВ

– Пару лет назад я спускался к нему в подземелье. Сам Решин там уже не жил, – рассказывает "КП"-Екатеринбург Михаил Мишайник, основатель проекта «Рудники Урала». – Участок к тому времени представлял собой заросший огород. Там же находился небольшой сарай из бревен и глины. А в сарае этом был люк – вход в подземелье.

Под этим люком скрывалась узкая шахта глубиной в десять метров со стенами укрепленными досками. Она вела в подземные залы.

– Дерево почти полностью разрушилось от плесени и гнили, давление грунта сдавило ход до ничтожно узких размеров, – говорит Михаил Мишайник. – Сначала пробовал спускаться своим ходом. Но чем ниже ты спускаешься, тем больше гнилых бревен, а ход становится еще более узким. Попытка пролезть еще ниже привела к обрушению нескольких бревен. Они вместе с кучей земли полетели вниз. В итоге мы кинули веревку для страховки и по ней спустились под землю.

Внутрь своего необычного жилища Решин даже провел электричество. Фото: Михаил Мишайник, Рудники Урала, uralmines.ru

На самом последнем пролете гнилая древесина была покрыта толстым слоем белой плесени, уверяют очевидцы. В жилище у Решина была спальня с кроватью, организованной на деревянном настиле, а также душевая комната. Кроме них в подземном жилье когда-то были «гостиная» и «кухня» с экстренным выходом.

– Вероятно, эта выработка соединялась с подвалом бывшего дома, но она полностью обвалилась, – вспоминает Михаил Мишайник. – Пролезть туда можно, если расчистить землю, но очень опасно, так как вся порода подвержена обвалам.

В свое подземелье Решин даже провел электричество. Была и печь-буржуйка, чтобы согреваться.

А вот так выглядела спальня в подземелье (снимок справа). Фото: Михаил Мишайник, Рудники Урала, uralmines.ru

– Он говорил, зимой там жарко настолько, что он в одной рубашке мог лежать и ему было хорошо, – вспоминает Владимир Кулижский. – Вообще Решин был начитанный человек. Много книг знал наизусть. Чем он раньше занимался никто особо и не знал. Он не любил о себе рассказывать, но как-то обмолвился, что преподавал в ПТУ. А в последние годы он каждое лето брал тележку и шел с нею в лес под Ревдой, где сооружал домик среди деревьев. Крепкий был человек. Помню, однажды зимой в 30-градусный мороз я еду на машине, а по обочине он идет - в одной нательной рубахе. Говорю: «Давай до дома довезу». Он: «Нет. Мне не холодно. Я постоянно так хожу»

Рыть подземную квартиру Решин начал после того, как в 2005 году сгорел его дом. Фото: Михаил Мишайник, Рудники Урала, uralmines.ru

168 ТЫСЯЧ ЗА 12 СОТОК С ПОДЗЕМЕЛЬЕМ

В 2017 году Владимир Решин заболел. Чтобы поправиться, он переехал к брату в Красноуфимск, но выздороветь у него не получилось. Он скончался в сентябре 2017 года. А участок с подземельем, местная достопримечательность, до сих пор стоит. Правда, экскурсии туда никто не водит и даже родственники в подземелье не заглядывают, так как спускаться туда – опасно для жизни.

Летом Владимир Решин переезжал жить в лес под Ревдой, где он строил себе домик уже на поверхности. Фото: кадр с записи, сделанной Евгением Антипиным, опубликованной на сайте Youtube.com

– Из Решиных я один остался, – говорит Аркадий, брат Владимира Решина. – Участок мне по наследству перешел и я дал объявление в газету о его продаже.

– А почему так? Это ведь достопримечательность, – говорим мы.

– Он ведь сгорел полностью, вот я и решил его продать.

– А как же подземелье под участком? – интересуемся мы.

– Брат и не ходил туда в последнее время. Участок небольшой – 12 соток. Но продаю я его за 168 тысяч рублей...