«С детства хотел смотреть в телескоп на звезды»: житель Екатеринбурга построил на крыше своего дома обсерваторию

Свою обсерваторию Андрей Летовальцев строил полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таких необычных домов под Екатеринбургом, наверное, больше и не увидишь. С виду дом, как дом. Таких много в коллективных садах на Урале. Два этажа, плюс небольшой участок с грядками. Но на крыше у него стоит настоящая обсерватория для наблюдения за звездами – блестящий купол диаметром 3,7 метра, внутри которого спрятался телескоп. Его построил 61-летний инженер-механик Андрей Летовальцев, чтобы осуществить свою мечту.

- С детства хотел наблюдать за звездами в телескоп, - пожимает плечами Андрей. - Помню, маленьким был, взял линзы от очков, соединил их трубочкой бумажной и стал смотреть через них на Луну и Юпитер (смеется). Родители у меня к астрономии не имели отношения – радиоинженеры оба. Это уж я сам себе такое занятие придумал.

На крышах жилых домов обычно обсерватории не строят из-за тепла, которое исходит от зданий. Но в любительской астрономии это допускается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБСЕРВАТОРИИ РЕДКО СТРОЯТ НА ДОМАХ

Осуществить мечту в юности так и не удалось. В школе кружков по астрономии не было, а когда класс повезли на экскурсию в Коуровскую обсерваторию, к телескопам никого из ребят не подпустили.

- Всегда хотелось посмотреть в телескоп, но не получалось, - вспоминает Андрей. - Помню, в УПИ была обсерватория своя на крыше. Пока учился на Механико-машиностроительном факультете с 1977 по 1982 год, все думал, как туда попасть. Но мне сказали, что там все закрыто, пусто и ничего нет – паутиной заросло.

Один из снимков, сделанных Андреем Летовальцевым с помощью телескопа. Фото: Андрей Летовальцев

В 2006 году Андрей Летовальцев с супругой приобрели участок с домом в коллективном саду под Екатеринбургом. Вскоре после этого он и решил воплотить свою мечту в жизнь – приобрести телескоп.

- Но если ставить его на земле, то неба видно очень мало – все закрывается другими домами и высокими деревьями вокруг сада, - объясняет Андрей. - Чтобы горизонт был больше, я решил построить на крыше настоящую обсерваторию. Хотя так, конечно, никто не делает – обсерватории ставят на холодных «башнях», ведь от жилого дома исходит тепло, особенно зимой. А оно может искажать картинку, которую видишь через телескоп. Видели, как над горячим асфальтом воздух преломляет картинку? Тут-то же самое. Но я ведь не профессиональный астроном, а любитель. Поэтому решил все же на крыше построить.

Подняться в обсерваторию можно по винтовой лестнице с балкона на чердаке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОСЕДИ В ГОСТИ ХОДИЛИ, НА ЛУНУ СМОТРЕЛИ

Чтобы разместить на крыше обсерваторию, Андрей с друзьями соорудили специальную плоскую площадку, к которой ведет винтовая лестница с балкона на чердаке. Ее они тоже сварили самостоятельно. Сам купол строился на земле. Андрей сделал две половинки каркаса из водостойкой фанеры, после чего еще с тремя друзьями они подняли их на площадку на крыше с помощью тросов. Там уже половинки соединили и обшили оцинкованными листами. На то, чтобы построить обсерваторию ушло около полугода.

Когда смотришь на нее, кажется, что ее строительство влетело в копеечку. Но Андрей уверяет – потратить пришлось не больше 5-10 тысяч рублей (по ценам 2010 года, когда она возводилась, - Прим. Ред.). Всю работу делал сам, порой обращаясь за помощью к друзьям. А большинство материалов – это металлолом и отходы со стройплощадок.

Башня обсерватории вращается, чтобы телескоп можно было направить в любую точку небосвода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вот фанера водостойкая в каркасе – ее я взял из отходов от бетонной опалубки. Ее у нас тут выбросили, а я почистил и использовал, - говорит астроном-любитель. – А еще купол моей обсерватории вращается. Двигается он благодаря колесикам от роликовых коньков, которые у меня были.

Следуя за Андреем Летовальцевым, мы проходим по коридору первого этажа его дома, поднимаемся по лестнице на второй, а затем по еще одной на чердак. Здесь стены украшены картами звездного неба и фотографиями галактик, сделанными космическим телескопом «Хаббл». Здесь же балкон, с которого винтовая лестница поднимается прямо к обсерватории. Когда смотришь снизу, кажется, будто она не очень высоко. Другое дело, когда поднимаешься ступенька за ступенькой, держась за перила. Тут уж весь коллективный сад, как на ладони. Еще и озеро вдалеке видно, которое раньше было скрыто за высокими деревьями.

- Тут высота 10 метров, - замечает хозяин дома.

Телескопу внутри купола не страшен ни дождь, ни ветер, ни снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с куполом труба от камина и телевизионные антенны. Первым пользуются очень редко, поэтому дым из трубы никак не влияет на работу телескопа. Да и сама обсерватория никак не влияет на прием телевещания.

- Соседи поначалу, как построил обсерваторию, ходили в гости, - говорит Андрей. - Всем нравилось на Луну смотреть, на Сатурн, Юпитер. Еще на двойную звезду Альбирео – они цветные и очень красивые. А потом как-то утихло. Хотя я говорю, пожалуйста, приходите, посмотрим…

Андрей руками берется за купол обсерватории и поворачивает его к нам входом – это узкий проем, оборудованный отодвигающимися планками. Через него же и смотрит в небо спрятавшийся внутри купола телескоп.

- Механизм для вращения башни есть, но сейчас я ее все больше вручную двигаю, - объясняет астроном-любитель.

Один из снимков, сделанных Андреем Летовальцевым с помощью телескопа. Фото: Андрей Летовальцев

ТЕЛЕСКОП НЕ УСПЕВАЛ ЗА МКС

Внутри в центре стоит довольно крупный телескоп на специально сконструированной под него монтировке – так называют устройство, которое позволяет двигать телескоп и направлять его на определенные точки в небе. Андрей берет в руки пульт, нажимает на кнопку – механизм приходит в движение. Телескоп выглядит, как профессиональный. Но его Андрей тоже собрал сам.

- Линзу для объектива мне товарищ подарил. А пластиковый корпус – это канализационная труба, - объясняет Андрей. – С электроникой тут мне друг помогал, я больше механикой занимался.

Управлять телескопом можно с помощью компьютера или пульта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смотреть на звезды можно, прикладываясь глазом к телескопу. Но современные астрономы уже давно отошли от этого способа. Телескоп Андрея подключается к компьютеру, с помощью которого можно направлять его на небо и делать снимки звезд, сидя дома и не поднимаясь в обсерваторию на крыше.

- Когда смотришь глазом, то галактика Андромеды это просто пятнышко туманное и все, а когда фотографируешь ее с выдержкой, то она проявляется и оказывается, что на нашем ночном небе она в четыре раза больше Луны. Для меня это стало настоящим открытием, - говорит Андрей. - В прошлом году с мая по август было видно комету Неовайс. Интерес для астрономов-любителей представляет и МКС. Я ее пытался снимать несколько раз. Но она достаточно быстро летит, механизмы не успевают за ней поворачивать телескоп – немного смазано получается.

Снимками галактик и комет, Андрей делится в Интернете с другими астрономами-любителями Свердловской области. Их у нас около 30-40. Есть даже форум, на котором они обсуждают наблюдение за небесными телами.

Купол Андрей Летовальцев собирал на земле, а потом при помощи друзей поднял на крышу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЖНО ЛИ ПОСМОТРЕТЬ В ТЕЛЕСКОП НА СОЛНЦЕ

Благодаря куполу, телескопу не страшен ни ветер, ни дождь, ни снег. Единственный минус – с годами вокруг Екатеринбурга стало появляться все больше складов, производств и теплиц. Ночью свет от них засвечивает небосвод.

- Фотографировать надо с выдержкой 30 секунд, но теперь из-за света от предприятий небо становится белым. Приходится с другим моим телескопом уезжать на 50-100 километров от города в сторону Каменска-Уральского, Дружинино и наблюдать за звездами из поля, - объясняет астроном-любитель.

А вот так через телескоп видно солнце, если предварительно надеть на него специальный фильтр, который защищает глаза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По этой причине в свою обсерваторию на крыше Андрей Летовальцев поднимается все реже – когда кто-нибудь приходит на экскурсию, или чтобы понаблюдать за небесными явлениями, которые засветить очень сложно – вроде кометы. Можно посмотреть в телескоп на солнце. Главное – надеть на него специальный фильтр, который поглотит 99% солнечного света, чтобы он не навредил глазам. Тогда на желтом диске можно разглядеть даже пятна.

- Почему люди переплывают океан? Чтобы посмотреть, что там за горизонтом. Наблюдаем за звездами мы по той же причине – интересно посмотреть, что там дальше. Чистое человеческое любопытство. А то так бы ходили, ковырялись в грядках, морковку выращивали, - добавляет астроном-любитель. – А вообще есть у меня мечта – поехать в Чили и посмотреть на звезды, которые у нас не видны.