На Кипр из Екатеринбурга в июле 2021: что нужно знать туристу

Из Екатеринбурга на Кипр в город Пафос летают три авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один популярный зарубежный курорт принимает туристов из Екатеринбурга в пандемию.

Наряду с Турцией сюда пускают туристов только с лабораторно подтвержденным отсутствием коронавируса в организме, а еще с визой.

Разбираемся, как полететь на Кипр из Екатеринбурга и отдохнуть в июле 2021.

ПАНДЕМИЯ

– На Кипре у не вакцинированного от коронавируса туриста берут повторный тест на COVID, он стоит 30-32 евро. По итогу, у кого нет прививки, при путешествии на Кипр сдает 3 теста: 2 туда и один по возвращению, а путешествующие в Турцию сдают всего 2 теста: один туда, один по прилету обратно. Вакцинированные туристы едут без теста и на Кипр, и в Турцию, – рассказала менеджер по туризму турагентства «Кругосветка» Татьяна Королькова.

Тест нужно сдать в течение 72 часов до вылета, если результат отрицательный, загрузить его на платформу Cyprus Flight Pass не ранее чем за 48 часов до вылета.

Результаты сданного уже на Кипре теста можно узнать на платформе www.covid-testcyprus.com в течение трех дней.

Важно:

1. От анализов местные власти освободили детей до 12 лет.

2. Двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать те туристы, которые посещали страны из списка серой категории в течение 14 дней до прилета на Кипр.

3. На Кипр пускают россиян, вакцинированных «Спутником V». Сертификат на английском языке с указанием номера загранпаспорта также нужно загрузить на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy перед вылетом.

У пребывающих в обязательном порядке проверяют температуру тела.

Неделю в Пафосе турист из Екатеринбурга может провести за 33850 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНЫ

11 июля из Екатеринбурга вылетает чартер на Кипр.

Отдохнуть 7 ночей в Протарасе в трехзвездочном отеле, где включены завтраки и ужины, можно за 57530 рублей на двоих и за 42630 на человека в трехзвездочном отеле с завтраками и ужинами.

Есть предложение на эту же дату на одного человека: неделя в Agapinor 3* будет стоить 26800 рублей, в Roman 3* – 28000 рублей, в Toxotis apts 3* – 29000 руб. Включены перелет и завтраки.

7 ночей в Пафосе (Кипр) в июле 2021 обойдутся путешественнику из Екатеринбурга в 33850 рублей. В стоимость входят перелет в обе стороны, проживание в четырехзвездочном отеле и завтраки. 8 июля туристы из Екатеринбурга улетели в Пафос на 3 ночи и заплатили за перелет, проживание в трехзвездочном отеле и питание 17120 рублей.

РАСПИСАНИЕ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО

На Кипр из Екатеринбурга можно улететь из Кольцово весь июль 2021.

Ларнака

По вторникам в 07:20 будет летать «Победа», по четвергам в 05:05 – авиакомпания S7, по воскресеньям в 06:40 («Уральские авиалинии») и 18:20 – «Россия».

С 13 июля по вторникам рейсы будет осуществлять авиакомпания Red wings.

С 14 июля по средам в 17:20 запланированы рейсы Azur air.

Авиакомпания Nordwind запланировала рейсы Екатеринбург – Ларнака (Кипр) в субботу 10 июля и 17 июля.

Пафос

Из Екатеринбурга на Кипр в город Пафос летают три авиакомпании: «Россия», «Уральские авиалинии» и Red wings. Один улетел 8 июля, еще два полетят 11 июля в 06:30 и 22 июля в 14:15.

СОВЕТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Ведомство опубликовало рекомендации для туристов, которые едут в зарубежные страны.

Информация будет полезна и жителям Екатеринбурга, летящим на Кипр.

Помимо изучения эпидобстановки и требований для въезжающих, ведомство рекомендует не снимать дома, квартиры или хостелы у местных жителей, пользоваться такси, а не общественным транспортом, использовать защитные маски в общественных местах.

Фото: rospotrebnadzor.ru

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