Для исследования используется биоматериал, взятый из носоглотки и горла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционным в Екатеринбурге тестом на коронавирус называют ПЦР-тестирование, его можно сдать в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, медицинских и других организациях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности.

Для исследования используется биоматериал, взятый из носоглотки и горла. Для большей концентрации вируса его помещают в одну пробирку, пояснил главврач Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александр Харитонов.

В Екатеринбурге можно сдать и иммунохроматографический тест (ИХА) на коронавирус. Такой метод используется в экспресс-тестах, в том числе в приемном покое свердловских больниц, и основан разделении частиц методом парной связки и реакции между антигеном и соответствующим ему антителом в биологических материалах: сыворотка или плазма крови, цельная кровь, моча или слюна.

Метод, по словам Харитонова, покажет заражен ли человек на данный момент.

Кстати, экспресс-тест можно купить и сделать самостоятельно.

Сдать ПЦР-тест можно за 1360 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

СДАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области

Адреса: аэропорт Кольцово (ул. Бахчиванджи,1, терминал В, правее таможенного контроля) и ул. Гагарина, 49

Время работы: круглосуточно в Кольцово и пн-пт с 8:30 до 16:00 на ул. Гагарина

Цена: 1360 рублей

Контакты: +7 (343) 362-87-78, fbuz66.ru

Результат: не более 72 часов с момента сдачи анализа

КволитиМед

Адрес: аэропорт «Кольцово» (ул. Бахчиванджи, 1) и ул. Фучика, 7

Цена: 1600 за ПЦР и 2000 – 7700 за экспресс-тест + 200 рублей за взятие биоматериала

Контакт: +7 (343) 315-15-15, qualitymed.ru

Готовность: 24 часа обычный и 2, 6 и 12 часов – экспресс-тест

Invitro

Адреса: более 20 пунктов

Цена: 1665 рублей

Контакт: +7 (343) 222-03-60, invitro.ru

Готовность: 1 рабочий день

Гармония

Адреса: ул. Фурманова, 30

Цена: 1900 – 8000 рублей за ПЦР, 600 рублей – забор материала

Контакт: +7 (343) 254-66-66, g-mc.ru

Готовность: 1 рабочий день, результат экспресс-теста готов к 22:00 в день сдачи

Ситилаб

Адреса: более 20 пунктов

Цена: 1500 рублей

Контакт: +7 (343) 214-48-00, citilab.ru

Готовность: 1 рабочий день

Гемотест

Адрес: ул. Смазчиков, 3

Цена: 1770 рублей за стандартный анализ и 2760 за экспресс-тест

Контакт: 8 (800) 550-13-13, gemotest.ru

Готовность: 2 дня – традиционный, и сутки – экспресс-тест

УГМК-Здоровье

Адреса: ул. Шейнкмана, 113

Цена: 2900 рублей и экспресс-тест – 3200 рублей

Контакт: +7 (343) 317-12-43, www.ugmk-clinic.ru

Результат: 24 часа, не считая дня взятия мазка (48 часов) и 3 часа – экспресс-тест.

Список всех лабораторий размещен на сайте Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Екатеринбурге: пункты вакцинации от COVID-19. Рассказываем, где в Екатеринбурге можно поставить прививку (подробнее)

Дополнительная диспансеризация в Екатеринбурге 2021: как проверить здоровье тем, кто переболел коронавирусом. «Комсомолка» выяснила, как будут обследовать жителей Екатеринбурга (подробнее)

Сдать ПЦР-тест на коронавирус в Екатеринбурге июль 2021. Рассказываем о главном тесте на выявление ковид (подробнее)