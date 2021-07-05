Результаты теста можно получить уже через 24 часа, экспресс-теста - от 2 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной метод лабораторной диагностики COVID-19 – это метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

– При данном методе выявляют РНК коронавируса с помощью методов амплификации нуклеиновых кислот. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 является материал, полученный при заборе мазка из носоглотки из двух носовых ходов и ротоглотки. Мазки со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки собираются в одну пробирку для большей концентрации вируса, – рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Исследования специалисты проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Также можно проверить наличие вируса в организме в частных медицинских организациях.

Результат пациент получает обычно не позднее 48 часов с момента сдачи анализа.

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах подготовки к сдаче пцр-теста в Екатеринбурге.

Во-первых, нельзя пить и есть за 3 часа до сдачи анализа, столько же времени не рекомендуется курить, чистить зубы, полоскать горло и рот, жевать резинку.

Во-вторых, не промывать нос, не использовать мазь, спрей или капли минимум за 3 часа до взятия мазка.

Скрин: www.rospotrebnadzor.ru

Ранее «Комсомолка» публиковала список медицинских центров, где можно сдать тест. Среди них лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, в том числе в аэропорту Кольцово. Стоимость анализа составляет от 1600 рублей.