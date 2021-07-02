На втором этапе диспансеризации проводят КТ легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля те, кто болел COVID, могут пройти углубленное обследование здоровья, об этом сообщили в минздраве РФ.

КАК ПРОЙТИ

Постковидная диспансеризация организована для лиц старше 18 лет, у которых был официально подтвержден диагноз – коронавирусная инфекция и с момента выздоровления прошло более 2 месяцев. Диспансеризация для жителей Екатеринбурга и Свердловской области традиционно добровольная. Информировать пациентов будут по смс, электронной почте или через портал госуслуг. Можно записаться по телефону самостоятельно.

В первую очередь на углубленную диспансеризацию в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 позовут переболевших в средней и тяжелой форме.

Также проверить здоровье могут те, у кого не был официально подтвержден диагноз.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Медосмотр пройдет в 2 этапа: первый – обязательный, второй – если направит терапевт.

В основную часть такой диспансеризации включены семь исследований. А именно, анализ крови (общий и биохимический анализы), сатурация крови (измерение насыщения крови кислородом), диагностика легких – рентген и спирометрия, тест с шестиминутной ходьбой и приём терапевта.

Дополнительно у переболевших COVID проверят концентрацию D-димера в крови, это важно для выявления тромбов в организме.

Второй этап при необходимости назначает терапевт. На этом этапе запланированы ЭКГ, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов ног.

Обследование можно пройти всего за один день. По результатам анализов и осмотров, медики назначат лечение, реабилитацию или просто отпустят домой.

АДРЕСА

Пройти углубленную диспансеризацию в Екатеринбурге в 2021 году можно в поликлиниках города.

На диспансеризации будут выявлять и лечить последствия коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

– Ковид – до конца не изученное заболевание, как и его последствия. Но из тех, что уже удалось выявить – это тромбообразование и дыхательная недостаточность. Страдают легкие, а они восстанавливаются очень долго. Поэтому необходима диспансеризация. Человек может сам не догадываться о тромбах и легочной недостаточности. Тромбоз – это очень коварное заболевание, от которого в одну минуту могут умереть совсем молодые люди. Человек может вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и не знать о тромбозе. Медосмотр проводится для того, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях, – рассказали в пресс-службе ЦГБ №2.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для прохождения углубленной диспансеризации 2021 жителю Екатеринбурга необходимо предоставить лишь паспорт и полис ОМС. Справка о перенесенном COVID не требуется.

Но медики уточнили, что результаты теста на COVID (если он делался в период болезни) лишними не будут. Так у них будет больше информации о состоянии здоровья пациента.

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