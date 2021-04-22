Поликлиники приглашают на диспансеризацию по телефону: звонят или отправляют сообщение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия заставила екатеринбуржцев более трепетно относиться к своему здоровью. Из-за разгула коронавируса диспансеризация в 2020 году не проводилась, поэтому в 2021 году в Екатеринбурге ожидают повышенное внимание жителей к мероприятию. Никаких дополнительных справок с обследуемых требовать не будут, в том числе и справку об отсутствии COVID. Врач первичного приема обратит внимание на состояние пациента и спросит переболел ли тот коронавирусом и привит ли.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Первое прохождение диспансеризации возможно в год совершеннолетия. Затем – раз в три года до достижения 39 лет. Когда человек достигнет возраста 40 лет, медики порекомендуют приходить на диспансеризацию раз в год.

В 2021 году на диспансеризацию в Екатеринбурге будут приглашать граждан:

Фото: скрин ЦГБ №2

Тем, кто подходит по возрасту, звонят из медицинских учреждений или присылают сообщение с приглашением обследоваться. Если такого сообщения или звонка не было, можно получить информацию на сайте поликлиники по месту жительства в разделе диспансеризации. Информацию может дать и страховая компания, которая оформляла полис ОМС.

С собой на диспансеризацию 2021 в Екатеринбурге нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и паспорт здоровья (если есть).

ГДЕ ПРОЙТИ

Пройти диспансеризацию в 2021 году в Екатеринбурге необходимо в поликлинике по месту прописки. Мероприятие делится на 2 этапа.

Первый этап:

1. Заполнение анкеты для выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.

2. Специалист измерит массу тела, рост, объем талии и рассчитает индекс массы тела. Измерит артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, направит на флюорографию легких, если пациент ее не делал в текущем году.

3. Формирование индивидуальной программы.

Врач, исходя из пола, возраста и факторов риска определит куда пациенту идти дальше. Например, после 35 лет при первой диспансеризации делают электрокардиографию и измеряют внутриглазное давления. Кроме того, на этом этапе можно сдать общий анализ крови и кал.

4. На данном этапе, исходя из половой и возрастной принадлежности, могут направить к узкому специалисту. Например женщин в возрасте от 40 до 75 лет обязуют обследоваться у маммолога – сделать маммографию обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм. А мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – пройти определение простат-специфического антигена в крови.

При этом, чем старше человек, тем больше исследований ему назначают.

Итоговым врачом первого этапа является терапевт. Если у пациента не было жалоб и обследование не выявило проблем в организме, то ему оформляется паспорт здоровья. В электронном или бумажном варианте. Если пациент проходит диспансеризацию регулярно, то информацию вносят уже в существующий документ.

Если специалиста что-то насторожило на первом этапе, то человека направляют на второй, более углубленный у узких специалистов. Здесь могут назначить колоноскопию, обследование сосудов головного мозга, ректороманоскопию, эзофагогастродуоденоскопию, спирометрию, офтальмологические исследования, рентгенографию или компьютерную томографию легких и пр.

После выявления проблемы назначают лечение, если заболевание не подтверждается, человек заканчивает обследование с паспортом здоровья.

ОТЛИЧИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОТ ОНКОСУББОТНИКА

На онкосубботниках присутствуют только те врачи, которые занимаются онкологическими заболеваниями. А на диспансеризации можно пройти осмотр у офтальмолога, лора, кардиолога, уролога, гинеколога, невролога и других узких специалистов. Кроме того, можно будет поговорить об общем состоянии организма с терапевтом, сообщили в Центральной городской больнице №2 имени А.А. Миславского в Екатеринбурге (ЦГБ №2).

Диспансеризация проходит в 2 этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– У нас за 2019 год (в 2020-м диспансеризации не было) было выявлено более 500 случаев онкологических и около онкологических состояний. Это весомый аргумент в пользу того, чтобы люди пошли проверили состояние здоровья, – рассказали в пресс-службе ЦГБ №2. – Чем раньше обнаружили болезнь, тем проще ее вылечить. Доктор может заметить и состояние, которое в будущем может вызвать заболевание и предложит меры профилактики.

В учреждении беспокоятся, что проблемы обнаруживаются не только у пожилых пациентов – к примеру, стремительно молодеют сердечно-сосудистые заболевания.