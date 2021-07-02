Туристы покупают путевки за 3 недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туроператоры наблюдают стремительный рост продаж на путевки в Турцию из Екатеринбурга. Напомним, из-за пандемии с 15 апреля 2021 года почти на 2,5 месяца было приостановлено авиасообщение между Россией и Турцией и российские туристы снова столкнулись с проблемой – что делать с купленными путевками.

Если в случае с закрытыми границами весной прошлого года никто не знал, что делать и нервное напряжение росло, то сейчас, туроператоры признаются, что таких проблем нет. Туристы с пониманием относятся к ситуации спокойно соглашаются перенести даты, поменять направления, оставить средства на депозите до следующего отпуска и лишь изредка просят вернуть деньги (в этом случае нужно ждать 3-4 месяца).

В 2021 году уже наученные туристы из Екатеринбурга бронируют путевки в Турцию на ближайшие три недели.

Россия и Турция возобновили авиасообщение после 2,5 месяцев перерыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

УСЛОВИЯ

– Я рекомендую выбирать путевку где-то за неделю, чтобы спокойно можно было по справкам подготовить документы, – рассказала руководитель туристического агентства Go Travel Анастасия Розинкова.

По словам эксперта, в пандемию есть три условия путешествия из Екатеринбурга в Турцию:

1. Вакцинация от COVID

В этом случае путешественник может не предъявлять результат ПЦР-теста, но только, если второй компонент вакцины поставили не позднее 14 дней.

При заселении в отель нужно предъявить сертификат о вакцинации.

2. Справка о болезни

В отеле нужно предоставить справку о том, что турист болел коронавирусом в последние 6 месяцев и у него есть антигены (не путать с антителами).

3. Отрицательный результат ПЦР-теста. Тест нужно сделать за сутки до вылета.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– До открытия границ с Турцией в июне 2021 популярностью у жителей Екатеринбурга пользовались Сочи, Анапа и Крым. Я делала анализ по июню и из продаж 90% – это Турция, – добавила Анастасия Розинкова. – Молодежь выбирает Кемер, семейные пары с детьми – Сиде, популярна и Анталья.

СДАТЬ ТЕСТ НА АНТИГЕНЫ

Такой тест делают всем желающим в медицинских центрах города, в том числе тем, кто летит из Екатеринбурга в Турцию. Это ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ). Для исследования берут кровь или мазок со слизистых оболочек.

Цена: 1810 – 2490 рублей

Готовность: 1-3 рабочих дня.

Отдохнуть вдвоем можно и за 43 тысячи, и за 120 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНЫ

Туроператоры предлагают путевки из Екатеринбурга в Турцию за 78056 рублей на неделю на двоих. Условия: все включено, проживание в пятизвездочном спа-отеле в городе Кушадасы.

В пятизвездочном отеле в Сиде можно пожить 10 ночей вдвоем за 119959 рублей, все включено, в том числе перелет и трансфер.

Неделя в Алании в отеле 3 звезды на двоих обойдется в 52840 рублей.

– В стоимость входит: авиаперелет туда и обратно, трансфер, проживание в отеле, питание и медицинские страховки, – уточняет туроператор.

11 ночей в Бодруме:

SOZER HOTEL 3* от 42890 руб./чел.

LADONIA DEL MARE 4*от 65220 руб./чел.

PETUNYA BEACH RESORT 4* от 78190 руб./чел.

MAXERIA BLUE DIDYMA 5* от 86230 руб./чел.

Вылет 10 июля, все включено.

КОЛЬЦОВО

В аэропорту Кольцово сообщили, что с 1 июля в Стамбул по понедельникам, четвергам и субботам в 8:15 будет летать авиакомпания Turkish Airlines. Эта же авиакомпания полетит в Анталью 20 июля в 04:15 и 14:25, 23 июля – в 13:15.

Также из Кольцово можно улететь в Анталью на самолетах Royal Flight, Azur air и «Икар».

С 1 июля впервые за пандемию из Кольцово начнет летать Turkish Airlines Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2021 из Екатеринбурга в Турцию запланированы рейсы:

3 июля

Анталья – 01:20 – Azur air, 04:15 – Royal Flight, 10:05 – Nordwind и 15:20 – Россия.

4 июля

Анталья – 02:30 – Ямал, 03:30 – Corendon, 11:05 – Nordwind, 13:10 – Россия.

5 июля

Анталья – 02:05, 07:55 и 16:10 – Ural Airlines, 05:30 – Corendon, 09:05 – Nordwind, 15:15 – Россия.

6 июля

Анталья – 01:20 – Azur air, 03:30 – Corendon, 12:30 – Ural Airlines.

7 июля

Анталья – 02:45 – Nordwind, 03:30 – Corendon, 04:15 – Royal Flight, 05:15 – Ural Airlines, 16:40 – Россия.

8 июля

Анталья – 04:55 – Ural Airlines.

9 июля

В 18:05 из Екатеринбурга в Турцию в Анталью вылетает борт авиакомпании «Россия».

10 июля

Анталья – 02:50 – Ural Airlines, 03:50 – Nordwind.

11 июля

Анталья – 05:05 – Ural Airlines, 05:25 – Nordwind, 13:10 – Россия.

12 июля

Анталья – 00:20 – Nordwind, 03:30 – Corendon.

17 июля

Анталья – 02:05 – Red Wings, 03:30 – Corendon.

18 июля

Анталья – 02:55 – Red Wings.

19 июля в Анталью в 02:55 отправится самолет из Кольцово.

21 июля

Анталья – 03:55 – Red Wings

– Расписание можно отслеживать на сайте Кольцово.

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