Чартерные рейсы из России в Египет не осуществлялись с 2015 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярные курорты Египта: Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Марса-Алам и Таба снова появятся в расписании российских туроператоров. Радостная новость для любителей отдыхать на зарубежных курортах – Россия возобновит чартерное авиасообщение с Египтом, правда, по словам эксперта, это произойдет не ранее, чем через 2 недели.

– Чартерная программа уже проставлена и, чтобы туда добавить новые рейсы обычно требуется около двух недель. Я думаю, что Екатеринбург будет в числе первых, куда поставят чартеры, – рассказала руководитель туристического агентства Go Travel Анастасия Розинкова.

Первый чартерный рейс из Екатеринбурга в 2021 году заполнят примерно 200 – 400 человек.

ЕГИПЕТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 2021

По словам эксперта, спрос на Египет среди жителей Екатеринбурга все же будет, но менять Турцию на другое направление они не собираются. Большой поток туристов ожидается осенью.

– Многие предпочитают Красное море. Есть туристы, которые ждали лета и не бронировали Турцию, потому, что надеялись на открытие Египта. И сейчас они начнут бронировать направление, но вряд ли кто-то будет менять Турцию на Египет. Не будет таких массовых переброней, когда открылась Турция и многие начали отменять Россию и бронировать заграницу.

Температура воздуха здесь поднимается до +40..+50 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОРОНАВИРУС

Правила въезда российских туристов в Египет: помимо визы, необходимо предоставить документ, подтверждающий то, что турист не болеет коронавирусом на данный момент.

Это может быть отрицательный результат ПЦР-теста (в течение 72 часов до вылета), сертификат о вакцинации от COVID препаратом «Спутник V» (прививка должна быть поставлена не позднее, чем за 14 дней до въезда в страну), либо справка, что путешественник в последние полгода переболел коронавирусом. Документ должен быть в бумажном виде на арабском или английском языках.

От предоставления справок освобождаются только дети в возрасте до 6 лет.

Стоимость тестирования в аэропорту Каира составляет примерно 30 долларов.

АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО

Улететь из Екатеринбурга в Египет можно уже в июле, но рейсы не чартерные.

До Каира летает Azur air и RoyalFlight по вторникам и субботам. Время вылета: 23:15, 9:00 и 9:20.

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