Согласился на «работу мечты» и не вернулся: завершены поиски мужчины, которого увезли на черной иномарке

Игоря Гладкова (на фото справа) искал ее сын (слева). Фото: предоставил Максим Гладков

На Урале завершились поиски мужчины, которого увезли на черной иномарке. 61-летнего жителя Каменска-Уральского Игоря Гладкова искали больше месяца. По словам его сына, мужчина согласился на «работу мечты», его увезли в неизвестном направлении…

«ЗВОНИЛ С ЧУЖОГО НОМЕРА»

Как рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» сын пропавшего, 17 июня Игорь Гладков сидел с другом на скамейке, как вдруг к ним подъехали двое неизвестных мужчин на черной тонированной иномарке.

- Они стали рассказывать папе о какой-то прибыльной подработке, пообещали золотые горы, разговаривали с ним около часа, после этого он сходил домой за курткой и уехал с ними в неизвестном направлении, - говорил сын пропавшего Максим.

Первое время Игорь отзванивался гражданской жене и говорил, что с ним все в порядке, но потом перестал выходить с ней на связь.

- Он звонил с чужого номера несколько раз, говорил, чтобы я не волновалась, но не рассказывал, где именно находится и с кем уехал. Голос у него был встревоженный. Последние две недели он не брал трубку. Вдруг его запугали и увезли в рабочий дом, - переживала супруга пропавшего Вера.

Мужчина согласился на сомнительную подработку и пропал. Фото: предоставил сын пропавшего

«НУЖНО ПРИЕХАТЬ И ЗАБРАТЬ ЕГО»

Максим узнал о пропаже отца не сразу, так как редко общался с отцом, а у Веры не было его номера телефона. 10 июля Максиму позвонил друг Игоря и обо всем рассказал. Тогда мужчина обратился в полицию и к волонтерам.

Игоря искали почти две недели, а вечером 22 июля поиски были завершены.

- Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины. Он пояснил представителям МВД, что добровольно отправился на заработки в Челябинскую область. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Вскоре он планирует возвращение домой, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Каменска-Уральского.

По словам Максима, с ним отец до сих пор не вышел на связь.

- Мне позвонили из полиции и сказали, что папа в Челябинской области, и что с ним все в порядке. При этом, в полиции также сказали, что мне нужно самому приехать и забрать его. Странная ситуация. Сейчас пытаюсь во всем разобраться, - говорит мужчина.

Напомним, на Урале уже больше восьми месяцев ищут загадочно пропавшего бизнесмена Станислава Ильина. Мужчина жил в коттеджном поселке Рассоха (в Свердловской области) с гражданской супругой и ее 6-летним сыном. 17 ноября 2025 года бизнесмен внезапно исчез, оставив жене записку с текстом: «Я во многом не прав. Я много чего натворил. Мне нужно все исправить» и перестал выходить на связь.

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