Написала маме и подругам СМС и пропала: завершены поиски 16-летней школьницы

Школьница не выходила на связь с родными и близкими. Фото: предоставила сестра пропавшей / Ольга Юшкова

На Урале завершены поиски 16-летней школьницы, пропавшей в поселке Новоуткинск. Как рассказывала ранее старшая сестра девушки, вечером 11 июня она вышла из дома гулять и не вернулась.

Перед исчезновением она написала родным и подругам СМС.

Нам с мамой она написала: «Я тебя люблю». Заранее сделала отложенные сообщения. Нам они пришли только в 23:00. Подругам также написала: «Прости». После этого ни с кем на связь не выходила. Телефон выключен, - рассказала «КП-Екатеринбург» сестра пропавшей Александра.

По ее словам, в последнее время у школьницы были конфликты и болезненное расставание с молодым человеком.

Семья девушки обратилась в полицию и к волонтерам. Спустя двое суток девушку нашли.

- Сестра нашлась, живая и здоровая! Благодарю всех, кто принимал участие в поисках! Дальше без комментариев, - сообщила «КП-Екатеринбург» Александра.

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски Михаила Баженова.

21-летний парень исчез семь месяцев назад. 5 октября 2025 года житель уральского села Чубаровское (под Ирбитом) позвал маму вместе прогуляться, но первым вышел из дома на улицу и бесследно исчез.

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