Стало известно, что произошло с 16-летней школьницей, пропавшей после СМС маме и подругам

Школьница пропала 11 июня. Фото: читатель КП

Стали известны подробности поисков 16-летней школьницы Софии из поселка Новоуткинск. Напомним, девушка ушла гулять 11 июня, но домой не вернулась. Родственников напугали загадочные сообщения, которые она отправила маме и подругам в день исчезновения.

Выпускница девятого класса написала маме СМС с текстом «Я тебя люблю», а подругам написала одно слово – «Прости». При этом, со слов сестры Софии Александры, школьница заранее сделала отложенные сообщения, они пришли в районе 23:00. Ее телефон к этому моменту был выключен.

Как рассказывала Александра, в последнее время ее сестра переживала болезненный разрыв отношений с молодым человеком. Семья Софии сразу же обратилась в полицию и волонтерам поисково-спасательных отрядов.

К счастью, спустя двое суток девушка нашлась живой и здоровой. Как рассказала «КП-Екатеринбург» Александра, ее сестра потерялась в лесу. Туда она отправилась, чтобы погулять на природе.

- Она любила фотографировать природу, закаты. Со слов Софы, она пошла как раз делать красивые фотографии. В итоге, заблудилась и не смогла выйти из леса. Связи там не было, а потом телефон вообще сел. Спала днем, потому что ночью ей было холодно, и она двигалась, чтобы согреться, - рассказала Александра.

Развести костер у школьницы не получилось. Из-за сильных дождей деревья отсырели. София шла по лесной тропе наугад, пока в какой-то момент не вышла на дорогу, ведущую к трассе, где она смогла найти дорогу в поселок.

- Сестра пришла вся мокрая и грязная. Ей вызвали «скорую», так как у Софы был жар, она жаловалась на боли в животе. Нас увезли в Первоуральск, после чего направили в Екатеринбург. Врачи осмотрели, назначили лечение и отпустили домой, - продолжает Александра.

По словам сестры школьницы, поисковые собаки взяли верный след. Но, к сожалению, найти заблудившуюся девушку не смогли. Она забрела дальше в лес, куда волонтеры и полицейские не успели дойти. Сейчас девятиклассница идет на поправку. Ее семья выражает огромную благодарность сотрудникам полиции и МЧС, а также волонтеров за помощь в поисках Софии.

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