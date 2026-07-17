Максим (слева) ищет своего отца – 61-летнего Игоря Гладкова (справа), пропавшего месяц назад. Фото: предоставил сын пропавшего

На Урале сын ищет отца, пропавшего при странных обстоятельствах. 61-летний житель Каменска-Уральского Игорь Гладков бесследно исчез 17 июня. Как рассказал «КП-Екатеринбург» сын мужчины Максим, его увезли на черной тонированной иномарке в неизвестном направлении.

«ПООБЕЩАЛИ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ»

По словам Максима, последнее время он редко виделся и общался с отцом, поэтому и о его пропаже узнал не сразу.

- 10 июля мне позвонили друзья папы и сказали, что они давно его не видели и переживают. Он не брал трубку. Я поехал к нему, стал опрашивать соседей. От одного из друзей узнал, что в конце июня папа сидел с ним лавочке возле продуктового магазина. Они разговаривали, как вдруг подъехала черная тонированная иномарка. Из нее вышли двое мужчин. Они стали рассказывать папе о какой-то прибыльной подработке, пообещали золотые горы, разговаривали с ним около часа, после этого он сходил домой за курткой и уехал с ними в неизвестном направлении, - рассказал «КП-Екатеринбург» Максим.

От сожительницы своего папы Максим также узнал, что после пропажи его отец дважды или трижды звонил ей с незнакомого номера и говорил: «Со мной все в порядке», «За меня не переживай. Я скоро вернусь», «Я уехал с человеком, которого ты не знаешь».

Игорь Гладков согласился на сомнительную подработку и пропал. Фото: предоставил сын пропавшего

- При этом, папа не говорил, где он и что это за человек, и звонил только по воскресеньям. По словам сожительницы, голос у него был взволнованный. Мы перезвонили по этому номеру. В трубке ответил какой-то мужчина и сказал: «Я ничего не знаю. Я вообще эту СИМ-карту два дня назад купил». На следующее утро этот номер стал недоступен. Мы пробили геолокацию, выдалась точка в Башкирии, - рассказывает сын пропавшего мужчины.

Семья Игоря Гладкова переживает, что мужчина мог попасть в рабство. Максим обратился в полицию в Каменске-Уральском.

По словам местных жителей, это уже не первый случай, когда в городе таким образом пропадают люди.

- Мне рассказали, что год назад точно также увезли еще одного мужчину. Больше его никто не видел, - говорит Максим.

Сейчас Игоря Гладкова ищут полицейские и волонтеры.

- Сейчас идет информационный поиск, потому что заявление поступило через 3 недели после пропажи. Распространяем информацию по сети, ищем свидетелей, проверяются больницы. Пока новой информации нет, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Редакция также обратилась за комментарием в полицию Каменска-Уральского. Ответ ожидается.

КОНКРЕТНО

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Если вы видели Игоря Гладкова или вам что-либо известно о местонахождении, пожалуйста, позвоните по номеру горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52 или по телефону 112.

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