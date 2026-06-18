Пропала перед днем рождения: на Урале завершены поиски 25-летней

На Урале завершили поиски айтишницы, пропавшей перед юбилеем. Фото: предоставила мама девушки/Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и его окрестностях 18 июня полицейские и волонтеры искали Валерию Белкину. Девушку, работающую в крупной it-компании Санкт Петербурга, искали с 10 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала ее мама.

- Моя дочь нашлась, живая. Ее помогла найти майор полиции. О том, что было, мы бы не хотели рассказывать. Главное, что наша дочь живая. Благодарим всех, кто помогал нам с поисками, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама девушки Светлана.

Напомним, что Валерия Белкина снимала квартиру в Екатеринбурге, а работала удаленно. Она 16 июня взяла на работе отгул. Айтишница планировала отметить свое 25-летие. Но 10 июня Валерия ушла из дома и не вернулась. К тому же, девушка не выходила на связь с родными и близкими. Подруга рассказала ее родным, что перед исчезновением Валерия удаляла свои социальные сети.

Мама девушки рассказывала, что 12 июня в Екатеринбург на поезде приезжал отец девушки Евгений. Он подавал заявление в полицию, а также просил помощи у поисковых отрядов.