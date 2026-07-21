У Игоря Гладкова (на фото справа) есть сын и внучка. Фото: предоставил сын пропавшего Максим

Жена уральца, которого увезли на черной иномарке, раскрыла подробности его пропажи. 61-летний житель Каменска-Уральского Игорь Гладков бесследно исчез 17 июня. По словам сына, в тот день мужчине предложили «работу мечты», он согласился, и его увезли в неизвестном направлении.

«УЕХАЛ, ПОКА МЕНЯ НЕ БЫЛО ДОМА»

Последнее время Максим Гладков редко виделся и общался с папой, поэтому и о его пропаже узнал не сразу. 10 июля ему позвонил друг отца и сказал, что давно не видел его на улице. Игорь не отвечал на телефонные звонки. Максим поехал к нему домой.

- От одного из друзей папы я узнал, что 17 июня он сидел с ним на лавочке возле продуктового магазина. Они разговаривали, как вдруг подъехала черная тонированная иномарка. Из нее вышли двое мужчин. Они стали рассказывать папе о какой-то прибыльной подработке, пообещали золотые горы, разговаривали с ним около часа, после этого он сходил домой за курткой и уехал с ними в неизвестном направлении, - рассказал ранее «КП-Екатеринбург» Максим.

Мужчина также связался с гражданской женой своего отца Верой. Женщина поделилась, первое время не переживала за Игоря, так как он предупредил ее, что нашел подработку.

- Игорь уехал, пока меня не было дома. Я в это время гостила у мамы. Потом он позвонил мне с чужого номера и сказал: «Я нашел "халтуру", вернусь 30 июня». Оказалось, свой телефон он оставил дома. Я начала ругаться на него: «Зачем уехал? Чего удумал?». Но он сказал, чтобы я не волновалась, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Вера.

Но после этого женщина две недели не могла дозвониться до мужа. По ее словам, она обращалась в полицию, так как надеялась, что муж сам выйдет с ней на связь. А с сыном Игоря не могла связаться, так как у нее не было его номера телефона.

- Спустя две недели он наконец-то взял трубку. Сказал, что находится в Челябинске и скоро вернется домой. На заднем фоне было слышно, как кто-то говорит ему: «Со мной рассчитаются, я с вами рассчитаюсь и привезу вас». Сам Игорь сказал: «Со мной все в порядке». Но голос у него был встревоженный. После этого он снова перестал выходить на связь. Я каждый день с утра и до вечера пыталась дозвониться, гудки шли, но никто не брал трубку.

Родные переживают, что мужчину могли взять в рабство или увезти в рабочий дом.

Мужчина согласился на сомнительную подработку и пропал. Фото: предоставил сын пропавшего

- Игорь никогда так не пропадал и никогда не соглашался на сомнительные подработки. Мне кажется, его запугали, поэтому он не говорит, где именно находится и с кем, - говорит Вера.

«УВЕЗЛИ В БАШКИРЮ?»

Когда Вера рассказала обо всем Максиму, он сам попытался перезвонить по номеру, с которого звонил его отец.

- В трубке ответил какой-то мужчина и сказал: «Я ничего не знаю. Я вообще эту СИМ-карту два дня назад купил». На следующее утро этот номер стал недоступен, - говорит сын пропавшего. - Мы пробили геолокацию, выдалась точка в Башкирии. А вдруг отца увозят все дальше от дома. Страшно…

По словам местных жителей, это уже не первый случай, когда в городе таким образом пропадают люди.

- Мне рассказали, что год назад точно также увезли еще одного мужчину. Больше его никто не видел, - говорит Максим.

Мужчина обратился в полицию в Каменске-Уральском. Сейчас Игоря Гладкова ищут и полицейские, и волонтеры.

- Сейчас идет информационный поиск, потому что заявление поступило через 3 недели после пропажи. Распространяем информацию по сети, ищем свидетелей, проверяются больницы. Пока новой информации нет, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Ранее редакция также обращалась за комментарием в полицию Каменска-Уральского. На момент публикации ответ получить так и не удалось.

КОНКРЕТНО

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Если вы видели Игоря Гладкова или вам что-либо известно о местонахождении, пожалуйста, позвоните по номеру горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52 или по телефону 112.

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