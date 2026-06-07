Изначально суд арестовал мужчину на 14 суток, но позже срок был снижен до 4 дней. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Стало известно, зачем оренбуржец Серик Таспаков рвался к губернатору Свердловской области. Напомним, 1 мая возле «Екатеринбург Арены» проходил митинг-концерт в честь праздника. Таспаков приехал в Екатеринбург из Оренбурга. В какой-то момент он заметил Дениса Паслера и побежал к губернатору. Однако гостя скрутили сотрудники ЧОПа.

– Житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, – сообщал Денис Паслер.

На митинге-концерте в Екатеринбурге неадекват пытался напасть на главу Свердловской области Видео: тг-канал «Подливтика 2.0»

Во время задержания Таспаков выругался, за что на него завели протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). 2 мая Верх-Исетский райсуд назначил оренбуржцу 14 суток административного ареста.

Недавно в картотеке суда появилось постановление, в котором указана причина «забега». По данным из документа, Таспаков полностью признал вину. А также указал, что прибыл 30 апреля в Екатеринбург, чтобы передать информацию о плохом водоснабжении и изъятии земельных участков в Оренбурге. Сделать он это хотел при помощи флешки.

- Хотел передать данную информацию лично губернатору, поскольку ранее письменно обращался в Правительство Свердловской области, однако его обращение было отклонено, поскольку он не является жителем Свердловской области, - сказано в постановлении.

Отметим, что Денис Паслер вступился за оренбуржца и оказал ему необходимую юридическую поддержку. В итоге Свердловский областной суд снизил срок административного ареста до 4 суток. От действий Таспакова никто не пострадал.