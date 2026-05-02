Мужчиной, пытавшимся напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время митинга в часть 1 Мая, оказался житель Оренбурга Серик Таспаков. Как оказалось, гость уральской столицы изрядно выпил по случаю праздника весны. И пришел к «Екатеринбург Арене», где проходило мероприятие.
После попытки прорваться к губернатору его скрутили сотрудники ЧОПа. А полиция составила административный протокол по 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».
Видео: тг-канал «Подливтика 2.0»
– Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, – сообщили в Верх-Исетском районном суде.
Серику Таспакову назначили наказание в виде 14 суток административного ареста. В суде мужчина полностью признал вину.
