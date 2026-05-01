Происшествия1 мая 2026 6:35

Мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Свердловской области, передали полициивидео

В Екатеринбурге охрана остановила неадеквата, бежавшего к губернатору
Данил СВЕЧКОВ
Все произошло на первомайском митинге-концерте в Екатеринбурге Фото: кадр с видео тг-канала «Подливтика 2.0»

В Екатеринбурге во время первомайского митинга-концерта, приуроченного к Празднику Весны и Труда случилось ЧП. В момент когда одна из жительниц Урала делала селфи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, к главе регионе вдруг резко подбежал некий мужчина в спортивной одежде. Служба безопасности успела остановить его.

- Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал, - прокомментировали ситуацию в департаменте информационной политики Свердловской области.

Видео: тг-канал «Подливтика 2.0»

Добавим, что митинг-концерт в этом году проходил на площадке стадиона «Екатеринбург Арена».