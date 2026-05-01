В Екатеринбурге во время первомайского митинга-концерта, приуроченного к Празднику Весны и Труда случилось ЧП. В момент когда одна из жительниц Урала делала селфи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, к главе регионе вдруг резко подбежал некий мужчина в спортивной одежде. Служба безопасности успела остановить его.
- Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал, - прокомментировали ситуацию в департаменте информационной политики Свердловской области.
Добавим, что митинг-концерт в этом году проходил на площадке стадиона «Екатеринбург Арена».