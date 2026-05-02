Губернатор Паслер вступился за оренбуржца, который пытался прорваться к нему

Губернатор отметил, что поручил мужчине необходимую юридическую поддержку

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вступился за оренбуржца, который пытался прорваться к нему. Серик Таспаков был задержан 1 мая на митинге-концерте по случаю праздника.

Губернатор отметил, что поручил мужчине необходимую юридическую поддержку. Суд назначил Таспакову14 суток ареста за мелкое хулиганство.

Видео: тг-канал «Подливтика 2.0» На митинге-концерте в Екатеринбурге неадекват пытался напасть на главу Свердловской области

– Житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, – отметил Денис Паслер.

Стоит добавить, что ранее Серик Таспаков был индивидуальным предпринимателем в Оренбургской области. Но позже ликвидировал свои бизнесы.

