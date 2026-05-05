Мужчину, пытавшегося подбежать к губернатору Паслеру, досрочно выпустят из изолятора

Серик Таспаков был задержан 1 мая. Фото: Верх-Исетский районный суд

Оренбуржцу Серику Таспакову, рвавшемуся к губернатору Денису Паслеру на митинге-концерте 1 мая у «Екатеринбург Арены», сократили срок ареста с 14 до 4 суток. Об этом сообщили в Свердловском областном суде. Срок ареста был снижен по итогам рассмотрения апелляционной жалобы.

После инцидента во время праздничного мероприятия на предпринимателя из Оренбургской области составили административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

– Один из посетителей, увидев на празднике главу региона, резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. На это целеустремленный гражданин отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, – отметили в областном суде Свердловской области.

Примечательно, что сам губернатор Денис Паслер вступился за Таспакова и пообещал оказать ему юридическую помощь.

– Житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, – отметил Денис Паслер.

Добавим, что в результате «забега» оренбуржца никто не пострадал.

