Супруги из ХМАО отсудили 4 миллиона у больницы, в которой умер их малыш. Ольге Жигаловой были противопоказаны естественные роды, но врачи до последнего не хотели делать ей кесарево сечение. В результате у роженицы началось сильное кровотечение, а малыш застрял в родовых путях и задохнулся…

«ТЫ ЧТО СЮДА ОТДЫХАТЬ ПРИШЛА?!»

Ольга и Алексей Жигаловы из Нефтеюганска (город в Ханты-Мансийском автономном округе) вместе больше шести лет. В октябре 2023 года супруги узнали, что у них будет мальчик. Для них это был долгожданный ребенок.

3 апреля 2024 года Ольга поступила в родильное отделение «Нефтеюганской окружной клинической больницы им. В. И. Яцкив». Женщина сильно переживала, так как на втором триместре врач сообщила, что из-за развившегося сахарного диабета ее малыш может набрать вес.

Как рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Ольга, перед родами ей сделали УЗИ и сообщили, что вес плода – 3500 гр, что соответствует норме, и она сможет родить сама. 6 апреля около 16:00 у Ольги начались схватки.

- Они были непрерывными и сопровождались ужасными болями в спине и в области низа живота. Я умоляла сделать мне кесарево, но дежурная лишь грубо ответила: «Ничего себе! С каким настроем ты сюда пришла. Сама будешь рожать!». Схватки продолжались несколько часов, но раскрытие матки было небольшое. Мне дали препарат, чтобы ускорить процесс, но это не помогало, - рассказывала ранее Ольга.

Женщина стала терять много крови. К ней сбежались врачи.

- Двое из них резко давили мне на живот. Я начала задыхаться, кричала, чтобы мне дали сделать глубокий вдох, а мне отвечали: «Ты что сюда отдыхать пришла?!», - с ужасом вспоминает женщина.

Ольге попытались сделать вакуум-экстракцию (операция, при которой плод искусственно извлекают через естественные родовые пути с помощью специального аппарата. - Прим. ред.). В какой-то момент она увидела на лицах врачей панику и услышала: «Везите ее в операционную! Быстро!».

Женщине ввели наркоз и все же сделали кесарево, но было уже поздно. Очнувшись, Ольга с ужасом стала спрашивать: «Где мой ребенок?!». Вошедшая в палату акушерка дала короткий ответ: «Мы его не спасли». От врачей Ольга узнала, что плечики младенца не смогли пройти через родовые пути, и он задохнулся.

ЭКСПЕРТЫ ВЫЯВИЛИ ОШИБКИ

После смерти ребенка Ольга обратилась в Следственный комитет в Нефтеюганске. В ведомстве назначили судебно-медицинскую экспертизу. Результаты были готовы в сентябре 2024 года. Эксперты определили, что между смертью ребенка и действиями врачей есть прямая причинно-следственная связь. Но уголовное дело так и не возбудили.

Спустя некоторое время супруги Жигаловы переехали в Екатеринбург и обратились к медицинскому юристу Юлии Липинской. Вместе с ней они направили обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. После этого уголовное дело все же возбудили, а в начале февраля 2026 года была готова вторая экспертиза, проведенная в Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты пришли к выводам, что ребенок умер из-за гипоксии (недостатка кислорода), возникшей из-за ряда ошибок в действиях врачей.

«Неверная тактика ведения родов, несвоевременное родоразрешение путем операции кесарева сечения имеет прямую причинно-следственную связь с гибелью плода», - говорится в документе.

20 февраля 2026 года врачу акушеру-гинекологу, которая была на дежурстве, когда у Ольги начались схватки, предъявили обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Параллельно в Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассматривалось гражданское дело по иску супругов к Нефтеюганской больнице, который они подали 13 марта 2025 года. Ольга и Алексей требовали моральную компенсацию в размере 8 миллионов рублей (по 4 млн. на каждого родителя). 27 мая 2026 года суд вынес решение, частично удовлетворив иск супругов.

- Суд постановил взыскать с больницы 2,5 миллиона рублей в пользу Ольги Жигаловойи и еще 1,5 миллиона в пользу ее супруга, - сообщила «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Липинская.

Напомним, по словам Юлии Липинской, уголовное дело до сих пор не передано в суд.

- Руководство следственного отдела и следователь ссылаются на то, что прокуратура не дает им направить дело в суд, настаивая на том, что нужна еще одна экспертиза, но только в регионе, где работает сам врач. Но дело в том, что срок привлечения к уголовной ответсвенности истекает уже на следующей неделе, - объясняла ранее «КП-Екатеринбург» Юлия Липинская.

Вместе с юристом Ольга Жигалова повторно обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оказать содействие и ускорить направление уголовного дела в суд.

Ранее «КП-Екатеринбург» также обращалась за комментарием в «Нефтеюганскую окружную клиническую больницу им. В. И. Яцкив». На момент публикации получить ответ не удалось. Мы продолжим следить за этой историей.

