«Мама, у меня голова болит»: юную танцовщицу приковало к кровати после неудачной операции

«Я заняла первое место!», - радостно сообщала маме и папе Эвелина Ханжина о каждой своей победе.
13-летняя школьница из Челябинска с первого класса занималась спортивными бальными танцами, хорошо училась в школе, росла жизнерадостной, активной и целеустремленной девочкой и привыкла добиваться высот. Но семь месяцев назад все изменилось. Школьницу приковало к кровати после того, как ей сделали операцию на головном мозге…
МУЧИЛИ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Эвелина Ханжина неподвижно лежала на больничной койке, когда мы навестили ее в клинике «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге.
- Доченька, у тебя все получится, - приговаривает мама девочки Ольга, поглаживая ее по голове и поправляя одеяло. - Ты обязательно встанешь на ноги. Мы рядом.
Папа школьницы Андрей подходит к дочери и потихоньку начинает разминать ей ноги.
- У нас процедуры каждый день по часам расписаны, - объясняет «КП-Екатеринбург» мама Эвелины. - Массажи, ЛФК, гимнастика для суставов, занятия с логопедом, психологом…
В январе 2025 года Эвелина впервые пожаловать маме на головные боли.
- Врачи связали это с переутомлением. Эвелина успевала хорошо учиться, заниматься танцами, участвовать в соревнованиях, встречаться с подружками. В общем, жизнь кипела, - вспоминает Ольга.
В больнице школьнице выписали обезболивающее, но спустя несколько месяцев состояние ухудшилось. 21 сентября 2025 года у девочки настолько сильно разболелась голова, что родителям пришлось вызвать скорую.
Эвелину доставили в местную больницу в Челябинске. Оказалось, у нее образовалась киста, которая спровоцировала развитие гидроцефалии (отек головного мозга из-за скопившейся спинномозговой жидкости). 23 сентября девочке установили в мозг шунт (прибор для выведения лишней жидкости). 3 октября школьницу выписали из больницы.
- Все было хорошо. Эвелина продолжила ходить в школу. На танцы она вернуться не смогла, так как нельзя было испытывать тяжелые нагрузки. В остальном, все было в порядке.
Но утром 30 октября, когда Ольга уже была на работе, дочка позвонила ей и сказала: «Мама, у меня опять сильно голова болит».
- Доченька, давай ты тогда в школу не пойдешь сегодня. Лежи, отдыхай, - ответила женщина.
Но к обеду боль усилилась. Родители приехали домой и увезли Эвелину в экстренный приемный покой.
«НЕ МОГЛА ВЫЙТИ ИЗ КОМЫ»
В больнице врачи осмотрели Эвелину и увезли в операционную. Родителям девочки сообщили, что из-за давления шунт сломался, и образовались гематомы.
- В тот же день, 30 октября, ей поставили дренажи для вывода крови из мозга, а через два дня заменили шунт на новый программируемый. Ее ввели в искусственную комму. Еще девять дней Эвелина не могла из нее выйти. 10 ноября заведующий нейрохирургическим отделением заменил ей дренажи, и она стала выходить из комы, - рассказывает Ольга.
11 ноября Эвелина очнулась. Девочка не могла говорить, так как у нее стояла трахеостома (искусственно созданное хирургическое отверстие в трахее, которое обеспечивает поступление воздуха в легкие), но все понимала.
- Мы общались жестами, я ей показывала видео с ее тренировок и выступлений. Говорила, что совсем скоро она поправиться и сможет вернуться к нормальной жизни, - продолжает мама девочки.
19 ноября Эвелину перевели в нейрохирургическое отделение, а 1 декабря хотели направить в реабилитационное, но результаты КТ показали, что у нее снова образовались гематомы. 3 и 4 декабря школьнице провели еще две операции, чтобы их убрать.
- Врачи не объясняли, из-за чего это случилось. Наверное, нельзя так говорить, но мне кажется, ей изначально неправильно установили шунт, и из-за этого все пошло не так, - предполагает Ольга.
«ПОЧТИ НЕ ПРОСЫПАЛАСЬ»
29 декабря Эвелину смогли перевести в реабилитационное отделение.
- От реабилитации пошел хороший результат. Эвелина стала писать на планшете предложения, выделяла подлежащее и сказуемое, считала дроби, - рассказывает мама девочки. - Через полтора месяца нас направили в Федеральный реабилитационный центр «Кораблик» в Подольске. Там мы пробыли еще месяц. В «Кораблике» не было активных занятий, только ЛФК и иглоукалывание.
22 марта 2026 года Эвелина вернулась домой, но у нее почти сразу же случился серьезный откат.
- Эвелина практически не просыпалась сама. Мы будили ее, чтобы она поела, а потом она снова засыпала, очень мало двигалась.
Тогда родители школьницы обратились в Благотворительный фонд РМК, где им посоветовали клинику «Реабилитация доктора Волковой», а основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин оплатил девочке первый курс реабилитации на 42 дня. Эвелина стала одной из более ста детей, которым промышленник и меценат помог в преддверии Пасхи.
13 апреля девочке убрали трахеостому, а 20 апреля ее привезли в клинику в Екатеринбург.
В клинике девочке надели специальную повязку (ее попеременно надевают на каждый глаз), чтобы исправить косоглазие, появившееся из-за гематом. - Уже через несколько дней Эвелина научилась кивать головой, пинать мяч, пыталась печатать на клавиатуре, вокализировала у логопеда. Сейчас доченька все больше бодрствует, у нее процедуры и занятия с 8 утра до 18 вечера с перерывом на обед. Мы очень благодарны Благотворительному фонду РМК и Игорю Алтушкину, а также всем специалистам клиники Ирины Волковой за такую помощь, - говорит Ольга Ханжина.
Пока Эвелина находится в клинике, подруги присылают ей сообщения с добрыми пожеланиями и словами поддержки.
- Мы все показываем ей, все читаем. Для нее это очень важно. А еще для нее важно продолжать регулярную реабилитацию. Домой нам, честно говоря, страшно возвращаться, пока доченька полностью не пришла в сознание.
Больше всего родители Эвелины мечтают, чтобы она вернулась к нормальной жизни. «КП-Екатеринбург» продолжит следить за историей девочки. Если вы хотите помочсь школьнице, можете написать нам в одном из убобных для вас мессенджеров.
