«Мама, у меня голова болит»: юную танцовщицу приковало к кровати после неудачной операции

Еще несколько месяцев назад Эвелина побеждала в соревнованиях по спортивным бальным танцам, а теперь заново учится двигаться. Фото: предоставила мама девочки/Ольга ЮШКОВА «КП»

«Я заняла первое место!», - радостно сообщала маме и папе Эвелина Ханжина о каждой своей победе.

13-летняя школьница из Челябинска с первого класса занималась спортивными бальными танцами, хорошо училась в школе, росла жизнерадостной, активной и целеустремленной девочкой и привыкла добиваться высот. Но семь месяцев назад все изменилось. Школьницу приковало к кровати после того, как ей сделали операцию на головном мозге…

Юная танцовщица стала инвалидом после неудачной операции

МУЧИЛИ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

Эвелина Ханжина неподвижно лежала на больничной койке, когда мы навестили ее в клинике «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге.

Мы встретились с Эвелиной и ее родителями, пока школьница была на реабилитации Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Доченька, у тебя все получится, - приговаривает мама девочки Ольга, поглаживая ее по голове и поправляя одеяло. - Ты обязательно встанешь на ноги. Мы рядом.

Папа школьницы Андрей подходит к дочери и потихоньку начинает разминать ей ноги.

Отец девочки андрей заботливо разминает ей ноги в перерывах между занятиями и процедурами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- У нас процедуры каждый день по часам расписаны, - объясняет «КП-Екатеринбург» мама Эвелины. - Массажи, ЛФК, гимнастика для суставов, занятия с логопедом, психологом…

В январе 2025 года Эвелина впервые пожаловать маме на головные боли.

- Врачи связали это с переутомлением. Эвелина успевала хорошо учиться, заниматься танцами, участвовать в соревнованиях, встречаться с подружками. В общем, жизнь кипела, - вспоминает Ольга.

В больнице школьнице выписали обезболивающее, но спустя несколько месяцев состояние ухудшилось. 21 сентября 2025 года у девочки настолько сильно разболелась голова, что родителям пришлось вызвать скорую.

Эвелина с семи лет занималась спортивными бальными танцами. Фото: предоставила мама девочки

Эвелину доставили в местную больницу в Челябинске. Оказалось, у нее образовалась киста, которая спровоцировала развитие гидроцефалии (отек головного мозга из-за скопившейся спинномозговой жидкости). 23 сентября девочке установили в мозг шунт (прибор для выведения лишней жидкости). 3 октября школьницу выписали из больницы.

- Все было хорошо. Эвелина продолжила ходить в школу. На танцы она вернуться не смогла, так как нельзя было испытывать тяжелые нагрузки. В остальном, все было в порядке.

Но утром 30 октября, когда Ольга уже была на работе, дочка позвонила ей и сказала: «Мама, у меня опять сильно голова болит».

- Доченька, давай ты тогда в школу не пойдешь сегодня. Лежи, отдыхай, - ответила женщина.

Поначалу врачи говорили, что у Эвелины болит голова из-за переутомляемости. Фото: предоставила мама девочки

Но к обеду боль усилилась. Родители приехали домой и увезли Эвелину в экстренный приемный покой.

«НЕ МОГЛА ВЫЙТИ ИЗ КОМЫ»

В больнице врачи осмотрели Эвелину и увезли в операционную. Родителям девочки сообщили, что из-за давления шунт сломался, и образовались гематомы.

- В тот же день, 30 октября, ей поставили дренажи для вывода крови из мозга, а через два дня заменили шунт на новый программируемый. Ее ввели в искусственную комму. Еще девять дней Эвелина не могла из нее выйти. 10 ноября заведующий нейрохирургическим отделением заменил ей дренажи, и она стала выходить из комы, - рассказывает Ольга.

Ольга считает, ее дочери могли неправильно установить в голову шунт Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 ноября Эвелина очнулась. Девочка не могла говорить, так как у нее стояла трахеостома (искусственно созданное хирургическое отверстие в трахее, которое обеспечивает поступление воздуха в легкие), но все понимала.

- Мы общались жестами, я ей показывала видео с ее тренировок и выступлений. Говорила, что совсем скоро она поправиться и сможет вернуться к нормальной жизни, - продолжает мама девочки.

19 ноября Эвелину перевели в нейрохирургическое отделение, а 1 декабря хотели направить в реабилитационное, но результаты КТ показали, что у нее снова образовались гематомы. 3 и 4 декабря школьнице провели еще две операции, чтобы их убрать.

Больше всего Ольга мечтает, чтобы ее дочь вернулась к нормальной жизни

- Врачи не объясняли, из-за чего это случилось. Наверное, нельзя так говорить, но мне кажется, ей изначально неправильно установили шунт, и из-за этого все пошло не так, - предполагает Ольга.

«ПОЧТИ НЕ ПРОСЫПАЛАСЬ»

29 декабря Эвелину смогли перевести в реабилитационное отделение.

- От реабилитации пошел хороший результат. Эвелина стала писать на планшете предложения, выделяла подлежащее и сказуемое, считала дроби, - рассказывает мама девочки. - Через полтора месяца нас направили в Федеральный реабилитационный центр «Кораблик» в Подольске. Там мы пробыли еще месяц. В «Кораблике» не было активных занятий, только ЛФК и иглоукалывание.

Ольга показывает дочери видео с ее выступлениями и подбадривает, обещая, что девочка обязательно встанет на ноги Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 марта 2026 года Эвелина вернулась домой, но у нее почти сразу же случился серьезный откат.

- Эвелина практически не просыпалась сама. Мы будили ее, чтобы она поела, а потом она снова засыпала, очень мало двигалась.

Тогда родители школьницы обратились в Благотворительный фонд РМК, где им посоветовали клинику «Реабилитация доктора Волковой», а основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин оплатил девочке первый курс реабилитации на 42 дня. Эвелина стала одной из более ста детей, которым промышленник и меценат помог в преддверии Пасхи.

13 апреля девочке убрали трахеостому, а 20 апреля ее привезли в клинику в Екатеринбург.

В клинике Ирины Волковой девочку заново учат двигаться и говорить, Фото: предоставила мама девочки

В клинике девочке надели специальную повязку (ее попеременно надевают на каждый глаз), чтобы исправить косоглазие, появившееся из-за гематом. - Уже через несколько дней Эвелина научилась кивать головой, пинать мяч, пыталась печатать на клавиатуре, вокализировала у логопеда. Сейчас доченька все больше бодрствует, у нее процедуры и занятия с 8 утра до 18 вечера с перерывом на обед. Мы очень благодарны Благотворительному фонду РМК и Игорю Алтушкину, а также всем специалистам клиники Ирины Волковой за такую помощь, - говорит Ольга Ханжина.

Пока Эвелина находится в клинике, подруги присылают ей сообщения с добрыми пожеланиями и словами поддержки.

- Мы все показываем ей, все читаем. Для нее это очень важно. А еще для нее важно продолжать регулярную реабилитацию. Домой нам, честно говоря, страшно возвращаться, пока доченька полностью не пришла в сознание.

Больше всего Андрей и Ольга мечтают, чтобы их дочь вернулась к нормальной жизни. Фото: предоставила мама девочки

Больше всего родители Эвелины мечтают, чтобы она вернулась к нормальной жизни. «КП-Екатеринбург» продолжит следить за историей девочки. Если вы хотите помочсь школьнице, можете написать нам в одном из убобных для вас мессенджеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не дошел до дома 10 метров: что стало со школьником, которого на «зебре» сбила Lada. Школьник из Режа, которого сбили на «зебре», встал на ноги и начал разговаривать (подробнее)