- Мы тебе колыбельку купили, кучу игрушек…Ты даже не представляешь, как мы с папой тебя ждем, - поглаживала живот 35-летняя Полина Пинчук.

Это была ее долгожданная беременность. Больше всего Полина и Сергей мечтали о дочке. Их мечта осуществилась. Но после родов малышка оказалась в реанимации. Теперь каждый день, проведенный с ней, может стать для родителей последним…

«СИЛЬНО БОЛЕЛ ЖИВОТ»

Летом 2024 года супруги из Брянска Полина и Сергей Пинчук начали планировать ребенка.

- Мы вместе четыре года. У нас есть дети от первых браков: у меня 11-летний сын, у него 5-летняя дочь. Но нам очень хотелось общего ребенка, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Полина.

К вопросу подошли очень ответственно: сдавали необходимые анализы, проходили обследования.

На ободном из обследований у Полины нашли миому (доброкачественная опухоль, возникшая в мышечном слое матки). В октябре 2024 года женщине сделали консервативную миомэктомию. Это операция по удалению миомы без проникновения в матку.

- Такая операция делается для того, чтобы не повредить матку и чтобы на ней не было рубца. В протоколе указали, что операция была проведена успешно. После нее мы подождали 8 месяцев, пока мой организм восстановится, и продолжили планировать ребенка.

В августе 2025 года Полина узнала, что ждет ребенка. Беременность проходила легко и без осложнений, но на 36 неделе у женщины начал сильно болеть живот.

- Я обратилась к участковому врачу, так как врач, которая вела мою беременность, в этот день была в отъезде. Мне сказали, что рожать пока рано и отправили домой.

Через три дня, 24 марта 2026 года, боли стали невыносимыми. Сергей привез Полину в перинатальный центр. Женщину осмотрели и сообщили ей: «Вы рожаете».

- Планировалось, что я буду рожать самостоятельно. Я сообщила врачам, что боли не похожи на те, которые бывают при схватках. Мне ответили: «У всех роды разные. Это нормально».

«СЕРЕЖ, Я УМИРАЮ»

Около 5:00 утра 24 марта Полину и Сергея перевели в родовое отделение (у супругов были партнерские роды).

- Акушерка прикрепила мне на живот датчик для отслеживания сердцебиения малышки, и ушла. Врач даже не подходила ко мне. В какой-то момент я шепотом сказала мужу: «Сереж, я умираю. Позаботься о Славе» (Слава – старший сын Полины, - Прим. ред.). У меня почти не было сил говорить. От боли стала терять сознание, начали закатываться глаза.

Сергей побежал за помощью. К женщине сбежались врачи. Акушерка дала Полине кислородную маску. Около 5:50 утра ей прокололи пузырь. Затем ее увезли в операционную, чтобы экстренно провести кесарево сечение.

- Последнее, что я помню – как мне поставили анестезию. Потом я отключилась.

Очнулась Полина уже в своей палате. К ней подошла анестезиолог.

- Врач сообщила, что у моей малышки случилась гипоксия (кислородное голодание, - Прим. ред.). Она родилась и не дышала. На 5-й минуте ее удалось реанимировать.

От врачей, которые делали кесарево, Полина узнала, что у нее произошел разрыв матки по рубцу после миомэктомии. Также эта информация указана в выписке из истории болезни ее дочери (имеется в распоряжении редакции).

- Это значит, что, когда мне делали миомэктомию, то все-таки повредили матку и скрыли это, - делает вывод женщина.

«БУДЕМ С НЕЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА»

Полина назвала дочку Василисой – в честь своего отца.

- У нас все в семье ждали девочку, особенно папа. Когда он узнал, что у нас будет дочка, даже заплакал от счастья, - вспоминает Полина.

Сразу после родов малышку положили в реанимацию. Василиса впала в кому третьей степени (самая тяжелая степень). Через месяц ее перевели в областную больницу и присвоили паллиативный статус.

В скором времени девочке собираются поставить трахеостому (отверстие для поступления воздуха в легкие) и гастростому (отверстие для поступления питания в желудок через специальную трубку). Затем ребенка могут перевести в хоспис или отпустить домой, обеспечив родителей паллиативным оборудованием.

- Врачи сказали, что наша малышка никогда не выйдет из комы. Она открыла глаза, но сознание к ней не вернется. Такие детки в среднем живут от 4 месяцев до трех лет. Мы заберем Василису домой, и до последнего вдоха она будет находиться в любви и заботе.

А пока родители каждый день навещают дочку в реанимации.

- Мы делаем ей массажи, разговариваем с ней, но понимаем, что придется прощаться. Я не могу видеть других деток. Муж не может спать. У меня больше не будет возможности родить ребенка. Эта боль не уйдет никогда.

Полина и Сергей считают, что из-за врачебной ошибки они могут в любой момент потерять ребенка.

- Врачи не сказали о том, что повредили мне матку. Во время беременности никто не обратил на это внимание и не отправил меня на кесарево. Также есть вопросы к врачам, которые проигнорировали мои жалобы на сильные боли в животе. Если бы не халатность врачей, моя дочь родилась бы здоровой.

За помощью Сергей и Полина обратились к известному юристу по медицинским делам Юлии Липинской.

- Мы направили запросы в надзорные органы с просьбой проведения проверки качества оказанной медицинской помощи на всех этапах. Также планируем в ближайшее время направить иск в суд, - прокомментировала ситуацию Юлия Липинская.

«КП-Екатеринбург» продолжит следить за этой историей.

