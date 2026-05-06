Алексей и Ольга уверены, что их ребенок умер из-за врачебной ошибки. Фото: из архива героини публикации

Акушеру-гинекологу из ХМАО предъявили обвинение после того, как ее пациентка потеряла ребенка во время родов. Ольге Жигаловой были противопоказаны естественные роды, но врач до последнего не хотела делать ей кесарево сечение. У роженицы началось сильное кровотечение, а малыш застрял в родовых путях и задохнулся…

«СДЕЛАЙТЕ КЕСАРЕВО. УМОЛЯЮ!»

3 апреля 2024 года Ольга Жигалова поступила в родильное отделение «Нефтеюганской окружной клинической больницы им. В. И. Яцкив». Для 35-летней женщины это была первая и долгожданная беременность.

Женщина сильно переживала, так как на втором триместре врач сообщила, что из-за развившегося сахарного диабета ее малыш может набрать вес. Перед родами Ольге сделали УЗИ и сообщили, что вес плода – 3500, что соответствует норме, и она сможет родить сама.

6 апреля около 16:00 у Ольги начались схватки. По словам женщины, они непрерывными и сопровождались ужасными болями в спине и в области низа живота.

Ольге нельзя было рожать самостоятельно. Фото: из архива героини публикации

- Я умоляла сделать мне кесарево, но дежурная лишь грубо ответила: «Ничего себе! С каким настроем ты сюда пришла. Сама будешь рожать!». Схватки продолжались несколько часов, но раскрытие матки было небольшое. Мне дали препарат, чтобы ускорить процесс, но это не помогало, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Ольга.

По словам женщины, в какой-то момент она стала терять много крови, к женщине сбежались врачи, двое из них резко давили ей на живот.

- Я начала задыхаться, кричала, чтобы мне дали сделать глубокий вдох, а мне отвечали: «Ты что сюда отдыхать пришла?!», - с ужасом вспоминает женщина.

Затем женщине попытались сделать вакуум-экстракцию (операция, при которой плод искусственно извлекают через естественные родовые пути с помощью специального аппарата. - Прим. ред.). Но в какой-то момент Ольга увидела на лицах врачей панику и услышала: «Везите ее в операционную! Быстро!». После этого Ольге ввели наркоз и все же сделали кесарево, но было уже поздно.

Очнувшись, Ольга узнала от врача, что ее ребенок умер, потому что его плечики не смогли пройти через родовые пути, и он начал задыхаться.

Ольга и Алексей несколько лет мечтали о ребенке. Фото: из архива героини публикации

ЭКСПЕРТЫ ВЫЯВИЛИ ОШИБКИ

Ольга обратилась в Следственный комитет. В ведомстве назначили судебно-медицинскую экспертизу. Результаты были готовы в сентябре 2024 года. Эксперты определили, что между смертью ребенка и действиями врачей есть прямая причинно-следственная связь. Но уголовное дело так и не возбудили.

После этого Ольга обратилась за помощью к медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской и направила обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Уголовное дело возбудили. В начале февраля 2026 года была готова вторая экспертиза, проведенная в Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты пришли к выводам, что ребенок умер из-за гипоксии (недостатка кислорода), возникшей из-за ряда ошибок в действиях врачей.

«Неверная тактика ведения родов, несвоевременное родоразрешение путем операции кесарева сечения имеет прямую причинно-следственную связь с гибелью плода», - говорится в документе.

20 февраля 2026 года врачу акушеру-гинекологу, которая была на дежурстве, когда у Ольги начались схватки, предъявили обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). При этом, по словам юриста Юлии Липинской, уголовное дело до сих пор не передано в суд.

По словам Ольги, врачи утверждали, что у нее нет показаний, чтобы делать кесарево. Фото: из архива героини публикации

- Руководство следственного отдела и следователь ссылаются на то, что прокуратура не дает им направить дело в суд, настаивая на том, что нужна еще одна экспертиза, но только в регионе, где работает сам врач, - объясняет «КП-Екатеринбург» Юлия Липинская.

Вместе с юристом Ольга Жигалова повторно обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«Александр Иванович, подчиненные вам лица открыто дают избежать установленной законом ответственности врачам, от чьих действий пострадала при родах мать и погиб ее ребенок. Мы просим оказать содействие и ускорить направление уголовного дела в суд и возражаем против проведения экспертизы, так как это все приведет к истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности», - говорится в обращении.

Ранее «КП-Екатеринбург» также обращалась за комментарием в «Нефтеюганскую окружную клиническую больницу им. В. И. Яцкив». На момент публикации получить ответ не удалось. Мы продолжим следить за этой историей.

