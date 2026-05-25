В Свердловском областном суде огласили приговор бывшему концертмейстеру хоровой школы Даниле Кириллову, обвиняемому в растлении трех малолетних учениц. Известно, что на момент совершения преступления им не было 14 лет. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», о растлении малолетних девочек стало известно в мае 2025 года.

На период следствия суд не стал арестовывать Кириллова и оставил его под домашним арестом.

Следственный комитет предъявил 51-летнему педагогу обвинения по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних».

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Данилы Кириллова наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

– Я когда-то пела в этом хоре. Он казался мне обычным ботаником, к тому же слишком утонченным. Талантливый пианист, да. Но как на мужчину я бы на него не посмотрела, – рассказывала «КП-Екатеринбург» знакомая концертмейстера.

Как выяснилось, Данила Кириллов не признавал свою вину.

В суд он пришёл с большой товарной сумкой, вероятно понимая, что домой вернется ещё не скоро. Комментировать ситуацию концертмейстер отказался.

Перед оглашением приговора он выглядел опустошенным. Поддержать подсудимого родные и близкие не пришли. При этом у него есть жена и малолетний ребёнок.

Свердловский областной суд признал Данилу Кириллова виновным по обоим преступным эпизодам. И назначил ему 10 лет колонии строгого режима. Концертмейстера взяли под стражу в зале суда.

Он также должен будет выплатить двум пострадавшим девочкам по 300 тысяч рублей. Ему запретили работать с детьми на 15 лет. Отметим, что суд применил статью 64 УК РФ, назначив наказание ниже низшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, что в 2021 году Данила Кириллов стал лауреатом премии «Во славу Екатеринбурга», учрежденной Управлением культуры администрации города.

Напомним, что Железнодорожном районном суде начали рассматривать уголовное дело 31-летнего мужчины, которого обвиняют в растлении падчерицы. На его ноутбуке нашли сотни фотографий девочки, а бывшая жена потребовала взыскать с него 2 миллиона рублей.

