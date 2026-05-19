«Я пыталась сопротивляться, но он держал и бил меня»: школьница 9 лет скрывала, что ее насилует отчим, и защищала младшую сестренку

В Железнодорожном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела 31-летнего Михаила Т. Мужчину обвиняют в растлении малолетней падчерицы и съемке порнографии с участием девочки. Все началось летом 2016 года, когда Михаил стал жить со своей девушкой Мариной и ее пятилетней дочкой Настей (имена изменены – прим.ред).

Девочка решилась рассказать о пережитом насилии лишь в этом январе. По словам Насти, сожитель матери домогался ее до марта 2024 года, пока не расстался с Мариной. После заявления женщины Михаила задержали и взяли под стражу. В ходе расследования выяснилось, что он снимал девочку на телефон и «коллекционировал» фото и видео с ней на ноутбуке. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал представитель потерпевших Дмитрий Кротов.

В конечном счете мужчине предъявили обвинения по двум эпизодам пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и двум эпизодам пункта «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

ВСТАЛ НА КОЛЕНИ И СТАЛ МОЛИТЬ О ПРОЩЕНИИ

По словам Марины, с Михаилом она познакомилась зимой 2015 года. Они были коллегами и вместе работали продавцами в цветочном магазине. В тот период мужчина получал второе высшее образование и в качестве подработки устроился в ночную смену. А уже через четыре месяца предложил Марине купить совместную квартиру на улице Восточной.

Там семья прожила около пяти лет. А в уголовном деле жилище стало фигурировать как место преступления.

– Михаил создавал впечатление приятного мужчины. По первому образованию он ортодонт. Но позже решил сменить профессию и выучился на экономиста. Я знала, что он хорошо ладит с детьми. Миша раньше выступал на праздниках в костюме клоуна и Деда Мороза. Когда я познакомила его с дочкой, она стала называть его «папой», – делится со слезами на глазах в разговоре с «КП-Екатеринбург» Марина.

В 2020 году у пары родилась совместная дочь Виктория (имя изменено. - Прим.ред.). В марте 2024 года Марина вернулась домой и застала, как Михаил бьет и душит родную дочь. После этого она выставила его за порог. На тот момент семья уже переехала в другой район, купив две квартиры в новостройке. Обе они находились в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Квартира, где поселился Михаил, находилась в нескольких сотнях метров от жилья семьи. Настя стала называть мужчину «соседом», чтобы лишний раз не напоминать сестренке об отце.

Страшная правда вскрылась 22 января 2026 года, когда Марина отчитывала старшую дочь за неуспеваемость.

– Дочь принесла в дневнике три двойки. Я стала спрашивать, почему так плохо учится. Она заплакала и сказала: «Мамочка, ты у меня хорошая! А вот «сосед» плохой!». Дочка обо всем рассказала и добавила, что он ее снимал на телефон.

После этого Марина обратилась в полицию. По данным «КП-Екатеринбург», спустя четыре дня при задержании Михаил во всем признался и рассказал о «нездоровом интересе к детям». На его телефонах и ноутбуке были найдены сотни фотографий с падчерицей. Настя призналась, что все эти годы пыталась защищать сестру и не оставлять ее наедине с Михаилом.

- Когда его пришли задерживать, ко мне подошел следователь и сказал, что Михаил не хочет давать показания без моего присутствия. Я вышла в коридор. А он стоит в наручниках за спиной и вдруг встает на колени и начинает просить прощения. Сначала спросил, давно ли я знаю. И сказал, что это было «лишь пару раз», - вспоминает Марина.

«ТЕБЕ И МАМЕ БУДЕТ ПЛОХО»

После возбуждения уголовного дела Михаила направили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым. При этом он изменил свою позицию и отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции.

– В основу уголовного дела легли лишь те эпизоды насилия, которые можно было установить и доказать. Безусловно, их было не два, а намного больше. Почему следователь выделил лишь два эпизода по статье о производстве детской порнографии? Не берусь судить. В деле указывали лишь общий размер файлов, которые он снял, – объяснил юрист Дмитрий Кротов

Сама же Настя рассказала, что боялась рассказать матери о насилии из-за угроз Михаила.

– «Периодически он снимал действия на видео, а также фотографировал меня. Я пыталась сопротивляться. Убегала, отталкивала его, но он удерживал меня, бил по ногам. Ранее не рассказывала, так как боялась за жизнь и здоровье мамы. Я его спрашивала, что будет, если я расскажу маме. Он говорил, что будет плохо», – говорится в показаниях несовершеннолетней.

За насилие над падчерицей Михаилу грозит до 20 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать итоги расследования.

