Все детство провела в страхе: отчим 9 лет насиловал падчерицу и снимал с ней порно

Мужчина признался, что у него нездоровый интерес к детям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершилось следствие по уголовному делу 30-летнего Михаила Т, обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицей. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», мужчина был задержан в январе 2026 года. Поводом для разбирательства стало заявление бывшей сожительницы Михаила.

Женщина обратилась в полицию после того, как узнала от дочери, что с ней делал Михаил. По словам 15-летней школьницы, все началось летом 2016 года, когда Михаил стал встречаться с ее матерью. Насилие продолжалось до марта 2024 года, когда пара рассталась. Несовершеннолетняя также призналась, что боялась Михаила. И именно поэтому молчала долгие годы.

– Он [Михаил] осознает, что у него нездоровый интерес к детям, – отметил источник «КП-Екатеринбург».

В конце января Михаила взяли под стражу. Мужчина пытался оспорить это решение, но безрезультатно. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в ходе следствия выяснилось, что екатеринбуржец снимал девочку на камеру.

В обвинительном заключении оказались два эпизода пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и два эпизода пункта «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». В ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать по существу.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по итогам расследования.

Напомним, что 8 мая фотографа из Екатеринбурга Александру Кузык приговорили к 18 месяцам исправительных работ за публикацию эротических фанфиков. Женщина стала фигурантом уголовного дела после того, как в полицию обратилась мать девочки-подростка, которая приобрела запрещенную книгу. В Ленинском районном суде уточнили, что автор самостоятельно написала фанфик и распечатала в типографии.

Кроме этого начался процесс над тремя насильниками, заманившими в квартиру 15-летнюю девочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский и его жена, насиловавшие дочерей, отказались признать вину: суд начал изучать материалы громкого дела (подробнее)

«Очень тихая семья»: мать пять дней жила с трупом сына – убийцей оказался старший брат (подробнее)

Не вернулась с прогулки: в Екатеринбурге возобновились поиски девочки, пропавшей в 1996 году (подробнее)

«Тела пацана и девчонки вынес в ванную»: убийца показал, как забил семь человек в новогоднюю ночь (подробнее)