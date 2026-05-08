Оглашен приговор фотографу, писавшей эротические фанфики: прокуратура просила для нее 4 года колонии

В суде Александра Кузык полностью признала вину. Фото: «ВКонтакте»

В Екатеринбурге огласили приговор 36-летнему фотографу и стилисту Александре Кузык, обвиняемой по двум эпизодам пункта «б» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

По данным «КП-Екатеринбург», уголовное дело было возбуждено 22 мая 2025 года. Поводом стало заявление, написанное в полицию женщиной, которая обнаружила у несовершеннолетней дочери книгу с рассказами для взрослых за авторством Александры.

По месту жительства фотографа в Белоярском районе полицейские изъяли книги и всю электронику: два ноутбука, IPad, два смартфона и 20 компакт-дисков. Впоследствии в уголовном деле появился второй эпизод.

Санкции статьи предусматривали наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. При этом правоохранители обнаружили на просторах интернета фанфики про нетрадиционную* любовь, написанные свердловчанкой.

В суде Александра полностью признала вину и объяснила, что писать фанфики – ее давнее хобби. В ходе прений прокуратура запросила для женщины 4 года колонии общего режима. Ленинский районный суд признал екатеринбурженку виновной и назначил ей 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу. Ранее в пресс-группе УМВД Екатеринбурга отказывались комментировать ход расследования.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

