Мать 16-летней школьницы, которую насиловал отчим, требует 2 млн у бывшего мужа

В суде отчим не признал свою вину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбурженка Марина (имя изменено – прим.ред) требует 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда с бывшего мужа Михаила, которого обвиняют в растлении падчерицы и съемке порнографии с участием девочки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил юрист Дмитрий Кротов, представляющий интересы потерпевших.

Марина и Михаил познакомились в конце 2015 года, а весной 2016-го стали жить вместе. Тогда дочери женщины от первого брака – Насте (имя изменено – прим.ред) было всего пять лет. В 2020 году пара заключила брак, тогда же у них родилась дочь.

В марте 2024 года Марина увидела, как муж избивает младшую из девочек. И выгнала его из дома. Спустя почти два года старшая дочь призналась, что подвергалась насилию со стороны отчима. Позже на ноутбуке и телефонах Михаила обнаружили сотни фотографий несовершеннолетней.

При задержании горе-родитель признал «нездоровый интерес к детям». Но в суде поменял свою позицию.

– Гражданский иск уже заявлен и принят к производству, – рассказывает Дмитрий Кротов. – Теперь Михаил не признает вину ни по статье о насильственных действиях, ни по эпизодам об изготовлении порнографии. Его защитник просил назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу. А также исключить из доказательств технические средства. Якобы нельзя утверждать, что ноутбук и телефон принадлежали именно ему. Суд отказал во всех ходатайствах.

Сейчас Михаилу 31 год. По двум эпизодам пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и двум эпизодам пункта «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам дочери Марины, отчим угрожал ей.

– «Периодически он снимал действия на видео, а также фотографировал меня. Я пыталась сопротивляться. Убегала, отталкивала его, но он удерживал меня, бил по ногам. Ранее не рассказывала, так как боялась за жизнь и здоровье мамы. Я его спрашивала, что будет, если я расскажу маме. Он говорил, что будет плохо», – говорится в показаниях несовершеннолетней.

В Следственном комитете воздерживаются от комментариев по уголовному делу Михаила.

