Концертмейстеру хоровой школы запросили 18 лет колонии за растление маленьких детей

Суд проходит в закрытом режиме. Фото: читатель «КП»

Государственный обвинитель прокуратуры Свердловской области запросил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима для концертмейстера хоровой школы Данилы К. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе инстанции.

– Обвинение запросило 18 лет лишения свободы, – отметили в областном суде.

Педагог с 24-летним стажем был задержан весной 2025 года.

Следственный комитет предъявил 51-летнему уральцу обвинения по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, суд оставил концертмейстера под домашним арестом. В конце декабря уголовное дело поступило в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

– Я ничего плохого про него сказать не могу. Он был концертмейстером, ездили на конкурсы вместе. Все было хорошо, – рассказала знакомая преподавателя.

Согласно открытым источникам, в 2021 году мужчина стал лауреатом премии «Во славу Екатеринбурга», учрежденной Управлением культуры администрации города.

– Я когда-то пела в этом хоре. Он казался мне обычным ботаником, к тому же слишком утонченным. Талантливый пианист, да. Но как на мужчину я бы на него не посмотрела, – рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Данилы.

Напомним, что бывшему полицейскому-кинологу из Нижней Салды грозит пожизненный срок за изнасилование падчериц. Мужчина оказался на скамье подсудимых вместе с женой. В уголовном деле супругов более 70 эпизодов, его также рассматривают в Свердловском областном суде.

А кладовщика, который на протяжении семи лет домогался младшей сестры, отправили на принудительное лечение.

