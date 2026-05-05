Происшествия5 мая 2026 6:37

Неожиданное решение по делу педофила, который 7 лет насиловал сестру: почему он остался безнаказанным

Уральца, насиловавшего младшую сестру, отправили на принудительное лечение
Олег ГАЛИМОВ
Кладовщик признался, что хотел «изучать анатомию женского тела»

Кладовщик признался, что хотел «изучать анатомию женского тела»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершился судебный процесс по делу 23-летнего кладовщика Антона В. (имя изменено в интересах потерпевшей – Прим.ред.), обвиняемого в растлении младшей сестры. Житель Сортировки был задержан в ноябре 2025 года после того, как несовершеннолетнюю экстренно госпитализировали.

По данным «КП-Екатеринбург», 14-летней школьнице потребовалась помощь специалистов, когда она стала себя странно вести во время уроков.

В ходе беседы с врачом она призналась, что с 2017 по 2023 год подвергалась насилию со стороны старшего брата. При этом воспитывалась в неполной семье матерью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

– Молодой человек сразу дал признательные показания и во всем сознался. Он пояснил, что хотел «изучать анатомию женского тела», – рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В феврале уголовное дело поступило в суд. Как оказалось, инстанция вынесла решение о применении к Антону принудительных мер медицинского характера. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать итоги расследования.

Напомним, что бывшему полицейскому-кинологу из Нижней Салды грозит пожизненный срок за изнасилование падчериц. Мужчина оказался на скамье подсудимых вместе с женой. В уголовном деле супругов более 70 эпизодов.

