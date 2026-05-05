Неожиданное решение по делу педофила, который 7 лет насиловал сестру: почему он остался безнаказанным

Кладовщик признался, что хотел «изучать анатомию женского тела»

В Екатеринбурге завершился судебный процесс по делу 23-летнего кладовщика Антона В. (имя изменено в интересах потерпевшей – Прим.ред.), обвиняемого в растлении младшей сестры. Житель Сортировки был задержан в ноябре 2025 года после того, как несовершеннолетнюю экстренно госпитализировали.

По данным «КП-Екатеринбург», 14-летней школьнице потребовалась помощь специалистов, когда она стала себя странно вести во время уроков.

В ходе беседы с врачом она призналась, что с 2017 по 2023 год подвергалась насилию со стороны старшего брата. При этом воспитывалась в неполной семье матерью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

– Молодой человек сразу дал признательные показания и во всем сознался. Он пояснил, что хотел «изучать анатомию женского тела», – рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В феврале уголовное дело поступило в суд. Как оказалось, инстанция вынесла решение о применении к Антону принудительных мер медицинского характера. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать итоги расследования.

Напомним, что бывшему полицейскому-кинологу из Нижней Салды грозит пожизненный срок за изнасилование падчериц. Мужчина оказался на скамье подсудимых вместе с женой. В уголовном деле супругов более 70 эпизодов.

