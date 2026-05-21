Авария произошла в январе 2024 года.

В Невьянском городском суде вынесен приговор по делу о смертельном ДТП. В январе 2024 года водитель автобуса «Ютонг» Игорь Миненко перевозил детскую хоккейную команду «Кедр» из Челябинска в Новоуральск. В салоне находилось 18 школьников и сопровождающие. В Невьянском районе автобус выехал на встречную полосу, врезался в «Ситроен С4» и вылетел в кювет.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки: военные и риелтор. Они ехали в Екатеринбург, чтобы купить квартиру. Также в машине скорой помощи скончался тренер хоккейной команды Виталий Плешков. Еще двое воспитанников получили тяжелые травмы.

ГНАЛ ПО ТРАССЕ НА ЛЫСОЙ РЕЗИНЕ

В момент аварии водитель был трезв. Как оказалось, Миненко гнал по трассе со скоростью 103 километра в час на лысой резине, а у автобуса лопнуло колесо.

- С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с железнодорожного вокзала города Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 километра. Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На Миненко завели уголовное дело по пятой части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данной статье мужчине грозило до семи лет лишения свободы. В январе 2024 года водителя отправили в СИЗО, однако позже его отпустили под подписку о невыезде.

Обвинение предъявили и владельцу автотранспортного предприятия Евгению Лобову. На него завели уголовное дело по третьей части 238 статьи УК РФ ( Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Также был задержан механик Максим Адиев. Его обвинили в недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (3 часть 266 статьи УК РФ). Максимальное наказание по данной статье - 7 лет колонии.

- Механик выпустил указанный автобус на маршрут без фактического проведения предрейсового технического осмотра, при наличии у автобуса указанных технических неисправностей шин, которые запрещали эксплуатацию такого транспортного средства и выпуск его на линию, - отметили в СУ СК по Свердловской области.

ОТДЕЛАЛИСЬ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

21 мая 2026 года Невьянский городском суд вынес приговор Миненко, Лобову и Адиеву. Их признали виновными. Однако обвиняемым удалось избежать срока в колонии.

- Им назначено наказание в виде принудительных работ на 4 года. Миненко также лишен водительских прав на 2 года 6 месяцев. Адиев - лишен права заниматься деятельностью связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию на 3 года, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски: Лобов должен будет заплатить родственникам погибших по 2 миллиона, а пострадавшим хоккеистам - по 1,5 миллиона.

