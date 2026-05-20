Мама троих детей осталась без крыши над головой из-за пожара: неделю назад она похоронила мужа

Пожар произошел вечером 19 мая. Фото: соцсети/telegram-канал Владимира Шауракса

Вечером 19 мая в поселке Монетный (Березовский район Свердловской области) произошло ЧП: у многодетной мамы Елены Тропиной сгорел дом. Женщина одна воспитывает троих детей - двух 12-летних близнецов и полуторогодовалую дочку. У семьи не осталось крыши над головой и вещей. Дети ночевали у родителей Елены, а она сама - у подруги. Местные жители организовали сбор средств и вещей, чтобы помочь односельчанке.

- У Елены был свой питомник растений. Мы часто покупали у нее ростки. Сама она очень отзывчивый человек, волонтер, никогда не откажет в помощи. Сейчас произошла такая ситуация, что помощь понадобилась и ей. На данный момент мы собрали 150 тысяч, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Ольга. - Елена не успела оправиться от горя: неделю назад она похоронила мужа. А сейчас она потеряла дом, вещи, документы, накопления. Это очень страшно.

У Елены был свой питомник растений. Фото: telegram-канал "Сила БГО"

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар произошел из-за нарушения правил при эксплуатации печного отопления. Его площадь составила 80 квадратных метров, а возгорание ликвидировали за 43 минуты.

- Вечером Елена хотела подтопить баню, чтобы у детей на утро была теплая вода и они могли помыться. Через некоторое время к ней подбежал сын и сказал, что загорелась крыша. Баня сгорела очень быстро, через минут пять, - пояснила Ольга. - Елена не успела взять даже вещи, потому что дети забегали за ней, она их выгоняла из задымленного дома.

Отметим, что врио главы Березовского Владимир Шауракс поручил взять многодетную семью на полное сопровождение. Женщине окажут помощь с восстановлением документов, а также предоставят жилье из маневренного фонда. Депутаты округа проявили инициативу оказать материальную поддержку.

