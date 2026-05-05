В момент трагедии была в больнице: школьницу, потерявшую семью в пожаре, может взять под опеку бабушка

В селе Ленском (Туринский район Свердловской области) местные жители открыли сбор средств на похороны многодетной семьи, чьи жизни унес пожар. Напомним, трагедия произошла 4 мая в частном доме на улице Кирова. В этот момент в жилище находилась 35-летняя Светлана К., ее две дочки - 16-летняя Анжелика и 9-летняя Алина и два сына - 11-летний Ярослав и 8-летний Николай.

Как ранее рассказывали «КП-Екатеринбург» односельчане, Светлана работала техническим специалистом в местной школе. Утром она не вышла на смену, а ее дети - на учебу. Один из сотрудников дошел до дома семьи. Там он почувствовал запах гари и вызвал пожарных. Спасти семью не удалось.

- Это череда трагических событий, совсем недавно, три недели назад, в аварии разбился отец деток - Анатолий. Ему было 38 лет. У них есть еще одна дочка - 14-летняя Анна. С октября она находится на лечении в Екатеринбурге. Девочка очень тяжело перенесла смерть папы, а тут потеряла и всю семью, - поделились местные жители с «КП-Екатеринбург». - У Анны осталась бабушка со стороны отца, которая является ближайшими родственником. Она, скорее всего, и возьмет девочку под опеку.

Местные жители решили помочь в организации похорон и открыли сбор средств.

- Нет предела скорби, нет масштабнее горя, посетившего нас с вами сегодня. Мы обращаемся ко всем жителям села с просьбой оказать посильную материальную помощь родным на организацию похорон деток и их мамы! - написали в социальных сетях села.

После трагедии в СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело по третьей части 109 статьи УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), а также по 293 статье УК РФ (Халатность). Следователи рассматривают несколько версий возникновения пожара - курение на диване, неисправность проводки, неосторожное обращение с огнем. Региональная прокуратура также проводит проверку.

