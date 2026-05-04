Погибшая не вышла на работу в школу, а дети - на занятия. Фото: соцсети

Стало известно, кто погиб пожаре в селе Ленское (Свердловская область). Трагедия произошла утром 4 мая. В этот момент в доме находилась 35-летняя Светлана К., ее две дочки - 16-летняя Анжелика и 9-летняя Алина и два сына - 11-летний Ярослав и 8-летний Николай. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, в живых осталась лишь 14-летняя Анна, которая сейчас находится на лечении в Екатеринбурге.

14-летняя Анна в момент трагедии находилась в Екатеринбурге на лечении. Фото: соцсети

- Светлана работала в местной школе техническим специалистом. Утром она не вышла на работу, а ее дети - на учебу. На звонки никто не отвечал. Отправили одного из сотрудников, он почувствовал запах гари и вызвал пожарных. Даже не смог войти внутрь дома, - поделились с «КП-Екатеринбург» местные жители.

Сотрудник школы вызвал пожарных. Фото: прокуратура Свердловской области

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из отрабатываемых сыщиками версий, ЧП могло произойти из-за курения на диване. Погибшие надышались едким дымом.

Анжелика была старшим ребенком в семье. Фото: соцсети

- Отец детей три недели назад разбился в автомобильной аварий. Это череда ужасных трагедий. Мы очень переживаем за Анну, боимся, что она может сделать что-то с собой. На лечении она находится с октября, выписать ее должны были в конце лета. Девочка очень тяжело пережила смерть папы, а сегодня погибла и ее семья, - рассказали местные жители.

Трагедия произошла утром 4 мая. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным СУ СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по 109 статье УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по статье 293 УК РФ (Халатность). Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.