Пожар произошел в селе Ленское. Фото: прокуратура Свердловской области

В Свердловской области в пожаре погибла семья из пяти человек. Трагедия произошла утром 4 мая в селе Ленское Туринского района. По данным региональной прокуратуры, в доме на улице Кирова спасатели обнаружили тела 35-летней женщины, двух девочек - 16 и 9 лет, двух мальчиков - 11 лет и 8 лет. По данным «КП-Екатеринбург», отец детей погиб три недели назад.

В пожаре погибли 4 ребенка и одна женщина. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горят личные вещи. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 7 квадратных метров. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Точную причину пожара устанавливают дознаватели МЧС, а также силовики. На место выехал прокурор Туринского района Вячеслав Андреев.

По предварительным данным, загорелись личные вещи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Среди причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

По предварительным данным, дети состояли на внутришкольном учете.