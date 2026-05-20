В поселке под Екатеринбургом сгорел дом вдовы участника СВО, где жили трое детей

В Монетном сгорел дом, где жила вдова бойца СВО с тремя детьми.

В поселке Монетный под Екатеринбургом сгорел дом семьи погибшего бойца СВО. Об этом в своих социальных сетях рассказал врио главы Березовского Владимир Шауракс. К счастью, все остались живы. В доме жили четыре человека: два мальчика 19 и 12 лет, двухлетняя девочка и их мать Елена.

– Огонь уничтожил вещи, частично сгорели и документы. Ситуация осложняется тем, что буквально неделю назад Елена похоронила мужа, который погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Оставить семью в такой момент наедине с горем мы просто не имеем права, – рассказал Владимир Шауракс.

Врио главы Березовского поручил заместителю по соцполитике Артуру Садрееву взять семью на полное сопровождение. Им также окажут полную помощь с документами и предоставят жилье из маневренного фонда. Отмечается, что депутаты округа проявили инициативу оказать материальную поддержку семье.